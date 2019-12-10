Хто фінансує "Слугу народу": скандальне розслідування

"Слуга народу" – політична сила, яка потрапила до Ради, отримавши небачену до цього підтримку виборців у 43% голосів. Це партія, яка вперше в історії українського парламенту створила монобільшість. Нові обличчя, молода команда, обіцяні великі зміни на краще та гучні гасла. Минуло лише чотири місяці роботи, але щось пішло не так.

"Слуги" в епіцентрі скандалів: кнопкодавство, шалені зливи, секс-листування, звинувачення в корупції та перевірка на поліграфі.

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Під час того, як Зеленський вперше представляв свою команду він наголосив: "Пам'ятайте, хто є кінцевим бенефіціаром кожного вашого кроку. Це – народ України". Хто насправді той кінцевий бенефіціар компаній, які фінансують "слуг народу" – читайте далі.

Усі політичні партії зобов’язані подавати фінансові звіти, у яких детально повідомити від кого отримали кошти та на що витратили їх. У парламентських політсил є бонус – чимале державне фінансування. І "Слуги народу" вже незабаром його отримають. Але наразі вони живуть на пожертви від простих українських громадян і фірм.

На папері фінансова підтримка партії громадянами дуже солідна. В офіційному списку донорів – 12 фізосіб та ще майже 30 фірм. Жертвують вони космічні суми. За липень, серпень і вересень – майже 100 мільйонів гривень.



Фінансова підтримка партії "Слуга народу"

Самі ж "слуги" своїх щедрих жертводавців не знають. Наприклад, Ірина Верещук сказала, що "це якісь організації з Одеси, з Києва".

Ви мені поставили питання, чи я знаю їх особисто. Ні. Якщо ви зараз мені поставите питання, чи вони можуть це робити, то я вам не зможу відповісти,

– додав голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Бо "Слуга народу" пішла по відомій схемі, відкатаній на інших парламентських партіях. Вона дуже проста – беремо багато кешу від неназваного заможного дядька і через різних продавчинь, манікюрниць і інших підставних осіб імітуємо всенародну любов та підтримку. Таку модель вже неодноразово використовувала "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

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Повертаючись до "Слуги народу", можна сказати, що ніхто особливо не переймався конспірацією. Елементарна перевірка показує, що більшість компаній-донорів існують лише на папері, а їхні власники схожі на бізнесменів приблизно як Василь Голобородько на Володимира Зеленського. Так, сумнівні фінансові потоки привели журналістів програми "Наші гроші", наприклад, до основного фігуранта справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк – Владислава Мангера.



Владислав Мангер

Більше про те, як "Слугу народу" підтримало оточення підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк – дивіться у відео.