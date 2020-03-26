Кто и сколько тратит на политическую рекламу во время карантина: исследования

В течение 16 – 22 марта на политическую рекламу в фейсбуке потратили от 18 382 до 54 517 тысяч долларов (примерно 509 тысяч – 1,5 миллиона гривен).

Такие данные приводит гражданская сеть ОПОРА. Интересно, что большую часть целевой аудитории рекламы составляли женщины (63,5%). Актуально Правительство и депутаты создадут антикризисный штаб для борьбы с Covid-19 Кто и на что тратит деньги Основное внимание рекламодателей получают жители Киева. На втором месте Львовщина, на третьем — Днепропетровская область.

Впрочем публикации на политическую тематику имеют разные акценты. Часть объявлений – о мерах и средствах персональной защиты, поиске возможностей для мобилизации ресурсов общины, другая – с острой критикой действующей власти. За прошедшую неделю больше всего на политическую рекламу в фейсбуке потратили: бывший депутат Харьковского городского совета, адвокат Анатолий Родзинский,

телепроект " Шустер Live",

народный депутат от "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко,

страница Городок (рассчитана на киевлян и жителей Днепропетровской области)

представитель фракции "Слуга Народа" Андрей Ходоров.

наибольшее количество объявлений политического характера (более 12,5% от всего количества) разместила страница так называемой "Партии Шария", которая продолжила использовать микротаргетинг для увеличения количества фолловеров страницы.

Расходы на политическую рекламу по регионам / Инфографика Опоры Обратите внимание! Правительство продлило карантин в Украине до 24 апреля. За нарушение карантина предусмотрена уголовная ответственность.

Какая ответственность предусмотрена в Украине за нарушение карантина / Инфографика 24 канала