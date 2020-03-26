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      Кто и сколько тратит на политическую рекламу во время карантина: исследования

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      В течение 16 – 22 марта на политическую рекламу в фейсбуке потратили от 18 382 до 54 517 тысяч долларов (примерно 509 тысяч – 1,5 миллиона гривен).

      Такие данные приводит гражданская сеть ОПОРА. Интересно, что большую часть целевой аудитории рекламы составляли женщины (63,5%).

      Актуально Правительство и депутаты создадут антикризисный штаб для борьбы с Covid-19

      Кто и на что тратит деньги

      • Основное внимание рекламодателей получают жители Киева. На втором месте Львовщина, на третьем — Днепропетровская область.
      • Впрочем публикации на политическую тематику имеют разные акценты. Часть объявлений – о мерах и средствах персональной защиты, поиске возможностей для мобилизации ресурсов общины, другая – с острой критикой действующей власти.

      За прошедшую неделю больше всего на политическую рекламу в фейсбуке потратили:

      • бывший депутат Харьковского городского совета, адвокат Анатолий Родзинский,
      • телепроект " Шустер Live",
      • народный депутат от "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко,
      • страница Городок (рассчитана на киевлян и жителей Днепропетровской области)
      • представитель фракции "Слуга Народа" Андрей Ходоров.
      • наибольшее количество объявлений политического характера (более 12,5% от всего количества) разместила страница так называемой "Партии Шария", которая продолжила использовать микротаргетинг для увеличения количества фолловеров страницы.


      Расходы на политическую рекламу по регионам / Инфографика Опоры

      Обратите внимание! Правительство продлило карантин в Украине до 24 апреля. За нарушение карантина предусмотрена уголовная ответственность.


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      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Анатолий Шарий Петр Порошенко Реклама Новости политики
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