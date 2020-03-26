Правительство и депутаты создадут антикризисный штаб для борьбы с Covid-19

Под руководством главы правительства Дениса Шмыгаля создадут антикризисный штаб для преодоления вспышки коронавируса. В состав войдут представители депутатских фракций и групп Верховной Рады.

О создании штаба сообщил на брифинге в Киеве спикер парламента Дмитрий Разумков.

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Парламент полностью готов присоединиться и помогать, все политические аспекты были отложены в сторону всеми партиями и политическими группами, работающими в парламенте,

– отметил Разумков.

Ранее лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошено сообщил, что премьер-министр Шмыгаль согласился ввести в состав штаба представителей всех фракций, а также Офиса Президента и Кабмина.

До 24 апреля действует общенациональный карантин.

В Украине объявлена чрезвычайная ситуация.

Запрещено авиа-, железнодорожное и междугороднее транспортное сообщение.

В ряде городов остановлена работа общественного транспорта.

Не работает метрополитен.

Работают только аптеки, продуктовые магазины и АЗС, банки и почта.



Чрезвычайная ситуация в Украине / Инфографика 24 канала