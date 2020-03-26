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      Правительство и депутаты создадут антикризисный штаб для борьбы с Covid-19

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      Под руководством главы правительства Дениса Шмыгаля создадут антикризисный штаб для преодоления вспышки коронавируса. В состав войдут представители депутатских фракций и групп Верховной Рады.

      О создании штаба сообщил на брифинге в Киеве спикер парламента Дмитрий Разумков.

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      Парламент полностью готов присоединиться и помогать, все политические аспекты были отложены в сторону всеми партиями и политическими группами, работающими в парламенте,
      – отметил Разумков.

      Ранее лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошено сообщил, что премьер-министр Шмыгаль согласился ввести в состав штаба представителей всех фракций, а также Офиса Президента и Кабмина.

      Карантин в Украине:

      • До 24 апреля действует общенациональный карантин.
      • В Украине объявлена чрезвычайная ситуация.
      • Запрещено авиа-, железнодорожное и междугороднее транспортное сообщение.
      • В ряде городов остановлена работа общественного транспорта.
      • Не работает метрополитен.
      • Работают только аптеки, продуктовые магазины и АЗС, банки и почта.

      НС в Україні
      Чрезвычайная ситуация в Украине / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Верховная Рада Кабинет Министров Украины Дмитрий Разумков Денис Шмыгаль
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