Правительство и депутаты создадут антикризисный штаб для борьбы с Covid-19
Под руководством главы правительства Дениса Шмыгаля создадут антикризисный штаб для преодоления вспышки коронавируса. В состав войдут представители депутатских фракций и групп Верховной Рады.
О создании штаба сообщил на брифинге в Киеве спикер парламента Дмитрий Разумков.
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Парламент полностью готов присоединиться и помогать, все политические аспекты были отложены в сторону всеми партиями и политическими группами, работающими в парламенте,
– отметил Разумков.
Ранее лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошено сообщил, что премьер-министр Шмыгаль согласился ввести в состав штаба представителей всех фракций, а также Офиса Президента и Кабмина.
Карантин в Украине:
- До 24 апреля действует общенациональный карантин.
- В Украине объявлена чрезвычайная ситуация.
- Запрещено авиа-, железнодорожное и междугороднее транспортное сообщение.
- В ряде городов остановлена работа общественного транспорта.
- Не работает метрополитен.
- Работают только аптеки, продуктовые магазины и АЗС, банки и почта.
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