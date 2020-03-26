Уряд і депутати створять антикризовий штаб для боротьби з Covid-19
Під керівництвом глави уряду Дениса Шмигаля створять антикризовий штаб для подолання спалаху коронавірусу. До складу увійдуть представники депутатських фракцій та груп Верховної Ради.
Про створення штабу повідомив на брифінгу у Києві спікер парламенту Дмитро Разумков.
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Парламент повністю готовий приєднатись і допомагати, всі політичні аспекти були відкладені осторонь усіма партіями та політичними групами, що працюють у парламенті,
– зазначив Разумков.
Раніше лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошено повідомив, що прем’єр-міністр Шмигаль погодився ввести до складу штабу представників усіх фракцій, а також Офісу Президента та Кабміну.
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- Заборонено авіа-, залізничне та міжміське транспортне сполучення.
- У низці міст зупинено роботу громадського транспорту.
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Надзвичайна ситуація в Україні / Інфографіка 24 каналу