Уряд і депутати створять антикризовий штаб для боротьби з Covid-19

Під керівництвом глави уряду Дениса Шмигаля створять антикризовий штаб для подолання спалаху коронавірусу. До складу увійдуть представники депутатських фракцій та груп Верховної Ради.

Про створення штабу повідомив на брифінгу у Києві спікер парламенту Дмитро Разумков.

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Парламент повністю готовий приєднатись і допомагати, всі політичні аспекти були відкладені осторонь усіма партіями та політичними групами, що працюють у парламенті,

– зазначив Разумков.

Раніше лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошено повідомив, що прем’єр-міністр Шмигаль погодився ввести до складу штабу представників усіх фракцій, а також Офісу Президента та Кабміну.

До 24 квітня діє загальнонаціональний карантин.

В Україні оголошено надзвичайну ситуацію.

Заборонено авіа-, залізничне та міжміське транспортне сполучення.

У низці міст зупинено роботу громадського транспорту.

Не працює метрополітен.

Працюють лише аптеки, продуктові магазини та АЗС, банки та пошта.



Надзвичайна ситуація в Україні / Інфографіка 24 каналу