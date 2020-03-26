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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Уряд і депутати створять антикризовий штаб для боротьби з Covid-19

      -
      Під керівництвом Шмигаля створять антикризовий штаб / Мінрегіон

      Під керівництвом глави уряду Дениса Шмигаля створять антикризовий штаб для подолання спалаху коронавірусу. До складу увійдуть представники депутатських фракцій та груп Верховної Ради.

      Про створення штабу повідомив на брифінгу у Києві спікер парламенту Дмитро Разумков.

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      Парламент повністю готовий приєднатись і допомагати, всі політичні аспекти були відкладені осторонь усіма партіями та політичними групами, що працюють у парламенті,
      – зазначив Разумков.

      Раніше лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошено повідомив, що прем’єр-міністр Шмигаль погодився ввести до складу штабу представників усіх фракцій, а також Офісу Президента та Кабміну.

      Карантин в Україні:

      • До 24 квітня діє загальнонаціональний карантин.
      • В Україні оголошено надзвичайну ситуацію.
      • Заборонено авіа-, залізничне та міжміське транспортне сполучення.
      • У низці міст зупинено роботу громадського транспорту.
      • Не працює метрополітен.
      • Працюють лише аптеки, продуктові магазини та АЗС, банки та пошта.

      НС в Україні
      Надзвичайна ситуація в Україні / Інфографіка 24 каналу

       

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      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Верховна Рада Кабінет Міністрів України Дмитро Разумков Денис Шмигаль
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