Позачергове засідання Ради: в "Слузі народу" та "Голосі" назвали пріоритети

28 березня Верховна Рада збереться на позачергове засідання. Які питання депутати "Слуги народу" та "Голосу" вважають першочерговими для розгляду – читайте далі.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіли народні депутати Ярослав Юрчишин та Єгор Чернєв.

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"Голос"

Ярослав Юрчишин запевнив, що партія "Голос" готова до позачергового засідання. Нардепи цієї політсили вважають, що потрібно терміново вжити пакет стимулюючих законопроєктів в економічній та соціальній сферах.

З одного боку маємо підтримати бізнес, з іншого – дати гарантії тим людям, які змушені сидіти вдома, які зараз перед загрозою звільнення. Тобто захистити їх і дати базу для життя,

– підкреслив політик.

Й наголосив, що необхідно ухвалити й законопроєкт, який би заборонив повернення "Приватбанку" попереднім власникам, тобто Коломойському. Адже це гарантія того, що не буде величезної діри у бюджеті. А також можливість активізувати роботу з МВФ.

Що передбачає "антиколомойський" законопроєкт? Законопроєкт №3260 передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Це було обов'язковою умовою МВФ для відкриття нової трирічної програми на 5,5 мільярда доларів для України.



Загалом законопроєкт має усунути законодавчі прогалини, які виникли під час очищення банківської системи, і знизити ризики негативних наслідків можливого рішення про денаціоналізацію "Приватбанку". Детальніше – читайте тут.

Він зазначив, що понад 20 депутатів монобільшості запустили флешмоб "Ні дефолту". Тобто розуміння, що цей законопроєкт необхідний, є і серед них. Переважна більшість фракцій попередньо була готова голосувати "за". Відкрито проти була лише ОПЗЖ та депутатська група "За майбутнє".

Зараз маємо велику проблему. Тому що розгляд цього законопроєкту мав відбутися завтра, 26 березня Але поки що у цей день засідання профільного комітету не планується,

– пояснив Юрчишин.

"Третє й дуже важливе – це постанова проти так званих мінських зрад. Варто дуже чітко зафіксувати, що на цей час ніяких переговорів з сепаратистами не може бути. І будь-які міжнародні домовленості можливі лише після того, як їх погодить Рада", – додав депутат.

"Слуга народу"

Нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв запевнив, що жодної паніки у своїй фракції не бачить. Наразі є інформація, що позачергова сесія парламенту відбудеться у суботу, 28 березня. Можливо, розглядатимуть законопроєкт про ринок землі та про можливість онлайн-голосування у Раді.

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"Шукають шляхи та механізми, щоб все ж таки це запровадити. Адже ми розуміємо, що одночасно перебувати в одному приміщенні приблизно 300 особам дуже небезпечно. До того ж, є вже кілька підтверджених випадків зараження", – наголосив депутат.

Важливо, щоб Верховна Рада не стала місцем, де почнеться спалах епідемії. Не знаю, чи за це проголосують, але на порядку денному таке питання є,

– додав він.

Чернєв також підкреслив, що "антиколомойський" законопроєкт повинен ще пройти ще комітет. Політик сподівається, що найближчими днями це відбудеться й тоді він буде поданий до сесійної зали. Адже це – єдиний шанс отримати транш від МВФ і стабілізувати економічну ситуацію.

"Я б не говорив, що монобільшість тріщить по швах. Є деструктивні моменти, які і проти уряду, і проти держави. Однак є патріотично налаштовані депутати, які, на мою думку, є фундаментом фракції. І не дадуть їй ані розколотися, ані вести антидержавницьку політику", – підсумував політик.

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