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      Внеочередное заседание Рады: в "Слуге народа" и "Голосе" назвали приоритеты

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      28 марта Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Вопросы, которые депутаты "Слуги народа" и "Голоса" считают первоочередными для рассмотрения – читайте дальше.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказали народные депутаты Ярослав Юрчишин и Егор Чернев.

      Интересно! Можно на стадионе – "Слуга народа" ищет открытую площадку для заседания Рады

      "Голос"

      Ярослав Юрчишин заверил, что партия "Голос" готова к внеочередному заседанию. Нардепы этой политсилы считают, что нужно срочно принять пакет стимулирующих законопроектов в экономической и социальной сферах.

      С одной стороны должны поддержать бизнес, с другой – дать гарантии тем людям, которые вынуждены сидеть дома, которые сейчас перед угрозой увольнения. То есть защитить их и дать базу для жизни,
      – подчеркнул политик.

      И подчеркнул, что необходимо принять и законопроект, который бы запретил возвращение "Приватбанка" предыдущим владельцам, то есть Коломойскому. Ведь это гарантия того, что не будет огромной дыры в бюджете. А также активизировать работу с МВФ.

      Что предусматривает "антиколомойский" законопроект?Законопроект №3260 предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения из рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. Это было обязательным условием МВФ для открытия новой трехлетней программы на 5,5 миллиарда долларов для Украины.

      В общем законопроект должен устранить законодательные пробелы, которые возникли во время очистки банковской системы и снизить риски негативных последствий возможного решения о денационализации "Приватбанка". Подробнее – читайте здесь.

      Он отметил, что более 20 депутатов монобольшинства запустили флешмоб "Нет дефолту". То есть понимание, что этот законопроект необходим, есть и среди них. Подавляющее большинство фракций предварительно было готово голосовать "за". Открыто против была только ОПЗЖ и депутатская группа "За будущее".

      Сейчас есть большая проблема. Потому что рассмотрение этого законопроекта должно состояться завтра, 26 марта Но пока в этот день заседание профильного комитета не планируется,
      – пояснил Юрчишин.

      "Третье и очень важное – это постановление против так называемых минских измен. Стоит очень четко зафиксировать, что в настоящее время никаких переговоров с сепаратистами быть не может. И любые международные договоренности возможны только после того, как их согласует Рада", – добавил депутат.

      "Слуга народа"

      Нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев заверил, что никакой паники в своей фракции не видит. Сейчас есть информация, что внеочередная сессия парламента состоится в субботу, 28 марта. Возможно, будут рассматривать законопроект о рынке земли и о возможности онлайн-голосования в Раде.

      К теме Это из области фантастики, – политолог об онлайн-заседании парламента

      "Ищут пути и механизмы, чтобы все же это ввести. Ведь мы понимаем, что одновременно находиться в одном помещении примерно 300 лицам очень опасно. К тому же, есть уже несколько подтвержденных случаев заражения", – подчеркнул депутат.

      Важно, чтобы Верховная Рада не стала местом, где начнется вспышка эпидемии. Не знаю, за это проголосуют ли, но на повестке дня такой вопрос есть,
      – добавил он.

      Чернев также подчеркнул, что "антиколомойский" законопроект должен еще пройти комитет. Политик надеется, что в ближайшие дни это произойдет и тогда он будет подан в сессионный зал. Ведь это – единственный шанс получить транш от МВФ и стабилизировать экономическую ситуацию.

      "Я бы не говорил, что монобольшинство трещит по швам. Есть деструктивные моменты, которые и против правительства, и против государства. Однако есть патриотически настроенные депутаты, которые, по моему мнению, являются фундаментом фракции. И не дадут ей ни расколоться, ни вести антигосударственную политику", – подытожил политик. 

      Депутаты "Голоса" и "Слуги народа" о планах на внеочередное заседание: смотрите видео

       

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      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Игорь Коломойский МВФ Новости Украины Ярослав Юрчишин Партия Голос Слуга народа Верховная Рада Новости политики
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