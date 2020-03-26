Хто і скільки витрачає на політичну рекламу під час карантину: дослідження
Протягом 16 – 22 березня на політичну рекламу у соцмережах витратили на від 18 382 до 54 517 тисяч доларів (приблизно 509 тисяч – 1,5 мільйона гривень).
Такі дані наводить громадянська мережа ОПОРА. Цікаво, що переважну частину цільової аудиторії реклами складали жінки (63,5%).
Актуально Уряд і депутати створять антикризовий штаб для боротьби з Covid-19
Хто та на що витрачає гроші
- Основну увагу рекламодавців отримують жителі Києва. На другому місці Львівщина, на третьому — Дніпропетровщина.
- Втім публікації на політичну тематику мають різні акценти. Частина оголошень – про заходи та засоби персонального захисту, пошук можливостей для мобілізації ресурсів громади, інша – з гострою критикою чинної влади.
Витрати на політичну рекламу по регіонах / Інфографіка Опори
За минулий тиждень найбільше на політичну рекламу у фейсбуці витратили:
- колишній депутат Харківської міської ради, адвокат, Анатолій Родзинський,
- телепроєкт "Шустер Live",
- народний депутат від "Європейської Солідарності" і п'ятий президент Петро Порошенко,
- сторінка Городок (розрахована на киян та жителів Дніпропетровської області)
- представник фракції "Слуга Народу" Андрій Ходоров.
- Найбільшу кількість оголошень політичного характеру (понад 12,5% від усієї кількості) розмістила сторінка так званої "Партії Шарія", яка продовжила використовувати мікротаргетинг для збільшення кількості фоловерів сторінки.
Хто найбільше витрачає на політичну рекламу / Інфографіка Опори
Зверніть увагу! Уряд продовжив карантин в Україні до 24 квітня. За порушення карантину передбачена кримінальна відповідальність.
Яка відповідальність передбачена в Україні за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу