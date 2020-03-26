15:04
26 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Хто і скільки витрачає на політичну рекламу під час карантину: дослідження

      - Читать новость на русском
      Хто і скільки витрачає на політичну рекламу під час карантину

      Протягом 16 – 22 березня на політичну рекламу у соцмережах витратили на від 18 382 до 54 517 тисяч доларів (приблизно 509 тисяч – 1,5 мільйона гривень).

      Такі дані наводить громадянська мережа ОПОРА. Цікаво, що переважну частину цільової аудиторії реклами складали жінки (63,5%).

      Актуально Уряд і депутати створять антикризовий штаб для боротьби з Covid-19

      Хто та на що витрачає гроші

      • Основну увагу рекламодавців отримують жителі Києва. На другому місці Львівщина, на третьому — Дніпропетровщина.
      • Втім публікації на політичну тематику мають різні акценти. Частина оголошень – про заходи та засоби персонального захисту, пошук можливостей для мобілізації ресурсів громади, інша – з гострою критикою чинної влади.


      Витрати на політичну рекламу по регіонах / Інфографіка Опори

      За минулий тиждень найбільше на політичну рекламу у фейсбуці витратили:

      • колишній депутат Харківської міської ради, адвокат, Анатолій Родзинський,
      • телепроєкт "Шустер Live",
      • народний депутат від "Європейської Солідарності" і п'ятий президент Петро Порошенко,
      • сторінка Городок (розрахована на киян та жителів Дніпропетровської області)
      • представник фракції "Слуга Народу" Андрій Ходоров.
      • Найбільшу кількість оголошень політичного характеру (понад 12,5% від усієї кількості) розмістила сторінка так званої "Партії Шарія", яка продовжила використовувати мікротаргетинг для збільшення кількості фоловерів сторінки.


      Хто найбільше витрачає на політичну рекламу / Інфографіка Опори

      Зверніть увагу! Уряд продовжив карантин в Україні до 24 квітня. За порушення карантину передбачена кримінальна відповідальність.


      Яка відповідальність передбачена в Україні за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Великий піст 2020: історія та правила дотримання
      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини політики Анатолій Шарій Петро Порошенко Реклама
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Карантинні заходи в Індії, Канаді та Україні: відчуйте різницю
      Зоя Казанжи
      сьогодні , 14:37 Ахметов надолужує втрачене: спецмито на імпорт з Росії підсадить Україну на голку олігарха
      Сергій Лещенко
      сьогодні , 10:30 Як не захворіти на коронавірус: найважливіші засоби профілактики
      сьогодні , 13:57 Коли закінчиться карантин: концерти, на які ми чекаємо
      Ліза Астахова
      сьогодні , 14:15 Каратин в Україні продовжили до 24 квітня: на що це вплине
      Наталя Боднар
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук