Хто і скільки витрачає на політичну рекламу під час карантину: дослідження

Хто і скільки витрачає на політичну рекламу під час карантину

Протягом 16 – 22 березня на політичну рекламу у соцмережах витратили на від 18 382 до 54 517 тисяч доларів (приблизно 509 тисяч – 1,5 мільйона гривень).