Кто имеет шанс пройти в Раду после выборов: интересный рейтинг
Президентские выборы станут прелюдией к парламентской гонке. От результатов выборов, которые состоятся 31 марта, зависит, смогут ли народные депутаты сотрудничать с новым президентом.
Сколько депутатов сейчас работают в Верховной Раде?
- "Блок Петра Порошенко" – 135.
- "Народный фронт" – 80.
- "Оппозиционный блок" – 38.
- "Самопомич" – 25.
- "Радикальной партии" – 21.
- "Батькивщина" – 20.
- "Возрождение" – 24.
- "Воля народа" – 19.
- Внефракционные – 61.
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Текущий состав Верховной Рады Украины
Этой осенью после парламентских выборов все может кардинально измениться. За пять лет две крупнейшие фракции – БПП и "Народный фронт" – потеряли поддержку украинцев. На их место претендуют другие партии.
По данным Киевского международного института социологии, наибольшую поддержку имеет партия Зеленского "Слуга народа" – более 24%. За ней следует "Батькивщина" – 18%. Барьер в 5% преодолевают – БПП, "Оппозиционная платформа – "За жизнь", "Гражданская позиция" и "Радикальная партия". Шанс получить свою фракцию имеет также "Самопомич" и партия "Наши".
Рейтинг
Поэтому следующая каденция Верховной Рады может иметь следующий вид:
• место БПП может занять "Слуга народа", получив не менее 70 мандатов;
• вместо "Народного фронта" – "Батькивщина" с 50 депутатами;
• БПП получит 40 мест в новом созыве;
• "Оппозиционная платформа – "За жизнь" будет иметь 29 нардепов;
• "Гражданская позиция" Гриценко будет претендовать как минимум на 18 мандатов;
• "Радикальная партия" получит также 18 депутатов;
• 225 пустых мест остаются для депутатов-мажоритарщиков. Они могут повлиять на распределение мест в парламенте.
Верховная Рада после выборов может выглядеть так
Однако победитель выборов может изменить до неузнаваемости этот расклад. К примеру, если президентом станет Тимошенко, то на полгода до парламентских выборов она получит действующий парламент. Без союзников и поддержки в Раде она не сможет продемонстрировать бурную работу. Поэтому 18% "Батькивщины" могут на этом фоне уменьшиться. Так же непредсказуемо на парламентскую кампанию может повлиять и победа других кандидатов.
Редакция 24 канала предупреждает: результаты опросов относительно поддержки или уровня доверия избирателей к определенному кандидату, безусловно, влияют на общественность. Политтехнологи, чтобы увеличить шансы на победу своего кандидата, могут намеренно завышать рейтинг кандидата или сознательно его занижать. Больше об этом в нашей статье: Как с помощью рейтингов манипулируют избирателями.
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