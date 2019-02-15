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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Кто имеет шанс пройти в Раду после выборов: интересный рейтинг

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      Президентские выборы станут прелюдией к парламентской гонке. От результатов выборов, которые состоятся 31 марта, зависит, смогут ли народные депутаты сотрудничать с новым президентом.

      Сколько депутатов сейчас работают в Верховной Раде?

      1. "Блок Петра Порошенко" – 135.
      2. "Народный фронт" – 80.
      3. "Оппозиционный блок" – 38.
      4. "Самопомич" – 25.
      5. "Радикальной партии" – 21.
      6. "Батькивщина" – 20.
      7. "Возрождение" – 24.
      8. "Воля народа" – 19.
      9. Внефракционные – 61.

      Читайте также: Кандидаты в президенты Украины-2019: список

      верховна рада
      Текущий состав Верховной Рады Украины

      Этой осенью после парламентских выборов все может кардинально измениться. За пять лет две крупнейшие фракции – БПП и "Народный фронт" – потеряли поддержку украинцев. На их место претендуют другие партии.

      По данным Киевского международного института социологии, наибольшую поддержку имеет партия Зеленского "Слуга народа" – более 24%. За ней следует "Батькивщина" – 18%. Барьер в 5% преодолевают – БПП, "Оппозиционная платформа – "За жизнь", "Гражданская позиция" и "Радикальная партия". Шанс получить свою фракцию имеет также "Самопомич" и партия "Наши".

      верховна рада
      Рейтинг

      Поэтому следующая каденция Верховной Рады может иметь следующий вид:

      • место БПП может занять "Слуга народа", получив не менее 70 мандатов;
      • вместо "Народного фронта" – "Батькивщина" с 50 депутатами;
      • БПП получит 40 мест в новом созыве;
      • "Оппозиционная платформа – "За жизнь" будет иметь 29 нардепов;
      • "Гражданская позиция" Гриценко будет претендовать как минимум на 18 мандатов;
      • "Радикальная партия" получит также 18 депутатов;
      • 225 пустых мест остаются для депутатов-мажоритарщиков. Они могут повлиять на распределение мест в парламенте.

      верховна рада
      Верховная Рада после выборов может выглядеть так

      Однако победитель выборов может изменить до неузнаваемости этот расклад. К примеру, если президентом станет Тимошенко, то на полгода до парламентских выборов она получит действующий парламент. Без союзников и поддержки в Раде она не сможет продемонстрировать бурную работу. Поэтому 18% "Батькивщины" могут на этом фоне уменьшиться. Так же непредсказуемо на парламентскую кампанию может повлиять и победа других кандидатов.

      Редакция 24 канала предупреждает: результаты опросов относительно поддержки или уровня доверия избирателей к определенному кандидату, безусловно, влияют на общественность. Политтехнологи, чтобы увеличить шансы на победу своего кандидата, могут намеренно завышать рейтинг кандидата или сознательно его занижать. Больше об этом в нашей статье: Как с помощью рейтингов манипулируют избирателями.

      вибори
       

      Президентские выборы 2019: главные даты

      Когда состоятся парламентские выборы в Украине? Отбор народных депутатов в Верховную Раду Украины состоится 27 октября 2019 года.

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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Верховная Рада Блок Петра Порошенко ВО Батьківщина Слуга народа Народный фронт Оппозиционная платформа За жизнь Радикальна партія Громадянська позиція Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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