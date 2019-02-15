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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Хто має шанс пройти до Ради після виборів: цікавий рейтинг

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      Президентські вибори стануть прелюдією до парламентських перегонів. Від результатів виборів, які відбудуться 31 березня, залежить, чи зможуть народні депутати співпрацювати з новим президентом.

      Скільки депутатів нині працюють у Верховній Раді?

      1. "Блок Петра Порошенка" – 135.
      2. "Народний фронт" – 80.
      3. "Опозиційний блок" – 38.
      4. "Самопоміч" – 25.
      5. "Радикальної партії" – 21.
      6. "Батьківщина" – 20.
      7. "Відродження" – 24.
      8. "Воля народу" – 19.
      9. Позафракційні – 61.

      Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: список

      верховна рада
      Поточний склад Верховної Ради України

      Цієї осені після парламентських виборів все може кардинально змінитися. За п'ять років дві найбільші фракції – БПП та "Народний фронт" – загубили підтримку українців. На їхнє місце претендують інші партії. 

      За даними Київського міжнародного інституту соціології, найбільшу підтримку має партія Зеленського "Слуга народу" – понад 24%. За нею йде "Батьківщина" – 18%. Бар'єр у 5% долають – БПП, "Опозиційна платформа за життя", "Громадянська позиція" та "Радикальна партія". Шанс отримати свою фракцію має також "Самопоміч" та партія "Наші".

      верховна рада
      Рейтинг

      Тож наступна каденція Верховної Ради може мати такий вигляд:

      • місце БПП може посісти "Слуга народу", отримавши щонайменше 70 мандатів;
      • замість "Народного фронту" – Батьківщина з 50 депутатами;
      • БПП отримає 40 місць у новому скликанні;
      • "Опозиційна платформа – "За життя" матиме 29 нардепів; 
      • "Громадська позиція" Гриценка претендуватиме щонайменше на 18 мандатів;
      • "Радикальна партія" отримає також 18 депутатів.
      • 225 порожніх місць залишаються для депутатів-мажоритарників. Вони можуть вплинути на розподіл місць у парламенті. 

      верховна рада
      Верховна Рада після виборів може мати такий вигляд 

      Однак переможець виборів може змінити до невпізнаваності цей розклад. До прикладу, якщо президентом стане Тимошенко, то на півроку до парламентських виборів вона отримає чинний парламент. Без союзників і підтримки в Раді вона не зможе продемонструвати бурхливу роботу. Тому 18% "Батьківщини" можуть на цьому тлі зменшитись. Так само непрогнозовано на парламентську кампанію може вплинути і перемога інших кандидатів. 

      Редакція 24 каналу попереджає: результати опитувань стосовно підтримки чи рівня довіри виборців до певного кандидата, беззаперечно, мають вплив на громадськість. Політтехнологи, аби збільшити шанси на перемогу свого кандидата, можуть навмисно завищувати рейтинг кандидата або свідомо його занижувати. Більше про це у нашій статті: Як за допомогою рейтингів маніпулюють виборцями.

      вибори
       

      Президентські вибори 2019: головні дати

      Коли відбудуться парламентські вибори в Україні? Відбір народних депутатів до Верховної Ради України відбудеться 27 жовтня 2019 року.

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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Верховна Рада Блок Петра Порошенка ВО Батьківщина Слуга народу Народний фронт Опозиційна платформа За життя Радикальна партія Громадянська позиція Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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