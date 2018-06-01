Кто именно убил школьницу на Донбассе: Луценко привел неопровержимые доказательства

Обстрел поселка Железное вблизи Торецкая, в результате которого погибла 15-летняя Дарья Каземирова, совершили боевики, оккупировавшие часть Луганской области.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает ТСН.

Читайте также: В Торецке попрощались с погибшим из-за обстрела 15-летней девушкой

Так, по его словам, после любого обстрела на место происшествия выезжает полиция и военный прокурор, которые фиксируют его последствия, а потом проходит специальная экспертиза того, откуда прилетел снаряд.

"В первый день мы точно знали, что обстрел произошел с территории "ЛНР". Мы имеем фотографии того, что яма от разрыва 120-миллиметровой мины имеет вытянутый характер, он ориентирован по компасу, поэтому абсолютно четко понятно, откуда прилетал снаряд", – убеждает генпрокурор.

Кроме того, он зачитал фрагмент распечатки разговоров боевиков, что имели место до и после обстрела. Как подчеркивает глава ГПУ, "там все прекрасно понимают", что они наделали, то есть убили ребенка.

Луценко привел доказательства причастности боевиков к убийству девушки на Донбассе: видео

Напомним, 28 мая в поселке Железное вблизи Торецкая вследствие попадания снаряда пророссийских боевиков погибла 15-летняя девочка Дарья Каземирова, которая всего три дня назад отпраздновала свой день рождения. Добавим, что школьница была настоящей украинской патриоткой. В частности, на своей странице в Facebook она публиковала фото с национальной символикой. Полиция расследует этот инцидент по статье "Теракт".