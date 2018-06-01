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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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Хто саме убив школярку на Донбасі: Луценко навів беззаперечні докази

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Обстріл, внаслідок якого загинула Дар'я Каземирова, здійснили бойовики з окупованої території Луганщини, – Луценко
Обстріл, внаслідок якого загинула Дар'я Каземирова, здійснили бойовики з окупованої території Луганщини, – Луценко / Соцмережі

Обстріл селище Залізне поблизу Торецька, внаслідок якого загинула 15-річна Дар'я Каземирова, здійснили бойовики, що окупували частину Луганської області.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко, передає ТСН.

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Так, за його словами, після будь-якого обстрілу на місце події виїжджає поліція та військовий прокурор, які фіксують його наслідки, а опісля відбувається спеціальна експертиза того, звідки прилетів снаряд.

"У перший день ми точно знали, що обстріл відбувся з території "ЛНР". Ми маємо фотографії того, що яма від розриву 120-міліметрової міни має витягнутий характер, він є орієнтованим за компасом, відтак абсолютно чітко зрозуміло, звідки прилітав снаряд", – переконує генпрокурор.

Крім того, він зачитав фрагмент роздруківки розмов бойовиків, які відбувалися до та після обстрілу. Як підкреслює очільник ГПУ, «там всі прекрасно розуміють», що вони наробили, тобто вбили дитину.

Луценко навів докази причетності бойовиків до вбивства дівчини на Донбасі: відео

Нагадаємо, 28 травня у селищі Залізне поблизу Торецька внаслідок влучання снаряду проросійських бойовиків загинула 15-річна дівчинка Дар'я Каземирова, яка лише три дні тому відсвяткувала свій день народження. Додамо, що 15-річна школярка Дар'я була справжньою українською патріоткою. Зокрема, на своїй сторінці у Facebook дівчинка публікувала фото із національною символікою. Поліція розслідує цей інцидент за статтею "Теракт". 

Теги: Жертви Війна на Донбасі Новини України Новини Луганська Неповнолітні Юрій Луценко Розслідування ГПУ
Джерело: 24 Канал
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