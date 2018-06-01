Хто саме убив школярку на Донбасі: Луценко навів беззаперечні докази

Обстріл селище Залізне поблизу Торецька, внаслідок якого загинула 15-річна Дар'я Каземирова, здійснили бойовики, що окупували частину Луганської області.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко, передає ТСН.

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Так, за його словами, після будь-якого обстрілу на місце події виїжджає поліція та військовий прокурор, які фіксують його наслідки, а опісля відбувається спеціальна експертиза того, звідки прилетів снаряд.

"У перший день ми точно знали, що обстріл відбувся з території "ЛНР". Ми маємо фотографії того, що яма від розриву 120-міліметрової міни має витягнутий характер, він є орієнтованим за компасом, відтак абсолютно чітко зрозуміло, звідки прилітав снаряд", – переконує генпрокурор.

Крім того, він зачитав фрагмент роздруківки розмов бойовиків, які відбувалися до та після обстрілу. Як підкреслює очільник ГПУ, «там всі прекрасно розуміють», що вони наробили, тобто вбили дитину.

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Нагадаємо, 28 травня у селищі Залізне поблизу Торецька внаслідок влучання снаряду проросійських бойовиків загинула 15-річна дівчинка Дар'я Каземирова, яка лише три дні тому відсвяткувала свій день народження. Додамо, що 15-річна школярка Дар'я була справжньою українською патріоткою. Зокрема, на своїй сторінці у Facebook дівчинка публікувала фото із національною символікою. Поліція розслідує цей інцидент за статтею "Теракт".