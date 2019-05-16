Кто из бизнесменов готов финансировать партию Вакарчука

Святослав Вакарчук объявил о создании политической силы "Голос". Музыкант уже презентовал основные направления и приоритеты своей деятельности украинцам. Однако о том, кто же финансирует новую команду, – не рассказывает.

По информации журналистов 24 канала, партию "Голос" готовы финансировать бизнесмены из второй сотни самых богатых украинцев.

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Наши источники утверждают, что один из них – чешский инвестбанкир Томаш Фиала, который давно работает в Украине и является владельцем медиахолдинга "Новое Время".

На прошлой неделе он комментировал это так: "А у него есть политическая сила? Ну, посмотрим. Многие бизнесмены начинают понимать, если они не будут деньги вкладывать в демократические силы, то без этого Украина меняться не будет".

Томаш Фиала прокомментировал участие Вакарчука в парламентских выборах: смотрите видео

Сам же Вакарчук во время представления партии сказал, что никаких денег от олигархов брать не будет.

"Мы не приняли и не берем у олигархов ни копейки, ни одной конфеты, они не создают и не финансируют наших сценариев", – заявил Вакарчук.

Есть ли у новосозданной партии шансы пройти в парламент?

Сейчас социологические опросы свидетельствуют, что за партию Вакарчука готовы проголосовать менее одного процента избирателей.

"Он занимает четвертую строчку среди тех политиков, которых украинцы хотели бы видеть в парламенте. Поэтому запросы, которые мы сейчас видим в 1-2 процента условной партии Вакарчука – это еще не рейтинги политической силы", – пояснил руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

О программе партии "Голос" Святослава Вакарчука – подробнее читайте в материале 24 канала

Святослав Вакарчук представил свою команду: смотрите видео