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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Хто з бізнесменів готовий фінансувати партію Вакарчука

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      Святослав Вакарчук оголосив про створення політичної сили "Голос". Музикант вже презентував основні напрямки і пріоритети своєї діяльності українцям. Однак про те, хто ж фінансує нову команду – не розповідає.

      За інформацією журналістів 24 каналу, партію "Голос" готові фінансувати бізнесмени з другої сотні найбагатших українців.

      Читайте також: Команда Вакарчука: хто потрапив у партію "Голос" і що про них відомо

      Наші джерела стверджують, що один із них – чеський інвестбанкір Томаш Фіала, який давно працює в Україні і є власником медіахолдингу "Новое Время".

      Минулого тижня він коментував це так: "А у нього є політична сила? Ну, подивимось. Багато бізнесменів починають розуміти, якщо вони не будуть гроші вкладувати у демократичні сили, то без цього Україна змінюватись не буде".

      Томаш Фіала прокоментував участь Вакарчука у парламентських виборах: дивіться відео

      Сам же Вакарчук під час представлення партії сказав, що жодних грошей від олігархів брати не буде. 

      "Ми не взяли і не берем у олігархів жодної копійки, жодної цукерки, вони не створюють і не фінансують наших сценаріїв", – заявив Вакарчук.

      Чи є в новоствореної партії шанси пройти в парламент?

      Зараз соціологічні опитування свідчать, що за партію Вакарчука готові проголосувати менше одного відсотка виборців. 

      "Він посідає четверту сходинку серед тих політиків, яких українці хотіли б бачити в парламентів. Тому запити, які ми зараз бачимо в 1-2 відсотки умовної партії Вакарчука – це ще не рейтинги політичної сили", – пояснив керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

      Про програму партії "Голос" Святослава Вакарчука – детальніше читайте у матеріалі 24 каналу

      Святослав Вакарчук представив свою команду: дивіться відео

       

       

       

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новини України Новини політики Святослав Вакарчук Парламентські вибори 2019 Партія Голос
      Джерело: 24 канал
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