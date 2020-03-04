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      Кто из депутатов не поддерживает голосования своей партии: впечатляющие цифры

      - Читати новину українською

      Лидер – это человек, который должен вести за собой, вдохновлять единомышленников и вместе идти к общей цели. Впрочем, если речь идет о лидерстве в украинской политике, особенно в парламенте, то такое правило почему-то не работает. Как показывает опыт работы первых 6 месяцев Верховной Рады Украины, лидеры не только не ведут, но саботируют инициативы единомышленников.

      Петр Порошенко не поддерживает более двух третей голосований "Европейской солидарности" в Раде.

      Читайте также: С какими странами Украина больше всего торговала в 2019 году – цифры

      На второй строчке диссонанса голосований со своей фракцией депутат из "Слуги народа" Александр Дубинский – 66,9%.


      Дубинский не поддерживает более половины голосований своей партии

      Против фракции голосует нардеп из "ОПЗЖ" Игорь Абрамович – 41,1%.

      абрамович інфографіка
      Как часто Абрамович голосует против своей фракции

      Святослав Вакарчук не поддержал 38,3% голосований своего "Голоса". А самый большой бунтарь среди соратников Юлии Владимировны – Сергей Тарута, 29% голосований в разрез с "Батькивщиной".

      вакарчук інфографіка
      Сколько Вакарчук не поддерживает "Голос"

      Больше всего "за" голосуют народные депутаты "Слуги народа" (44%), на втором месте – "Батькивщина" (43%), на третьем – группа "Доверие" (38,6%). Меньше всего кнопку "за" нажимают в партиях "Голос" (31,4%) и "ОПЗЖ" (32,8%).

      слуга народу, батьківщина, довіра
      Как часто другие партии голосуют "за"

      Данные: движение "Опора".

      Полный выпуск "Вести.UA" смотрите здесь.

      Денис Шмыгаль возглавил Кабинет министров: что о нем известно
      4 марта
      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Слуга народа Верховная Рада Новости Украины ВО Батькивщина Петр Порошенко Олександр Дубинский Партия Голос Европейская солидарность Оппозиционная платформа – За жизнь
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