Кто из депутатов не поддерживает голосования своей партии: впечатляющие цифры

Лидер – это человек, который должен вести за собой, вдохновлять единомышленников и вместе идти к общей цели. Впрочем, если речь идет о лидерстве в украинской политике, особенно в парламенте, то такое правило почему-то не работает. Как показывает опыт работы первых 6 месяцев Верховной Рады Украины, лидеры не только не ведут, но саботируют инициативы единомышленников.

Петр Порошенко не поддерживает более двух третей голосований "Европейской солидарности" в Раде.

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На второй строчке диссонанса голосований со своей фракцией депутат из "Слуги народа" Александр Дубинский – 66,9%.



Дубинский не поддерживает более половины голосований своей партии

Против фракции голосует нардеп из "ОПЗЖ" Игорь Абрамович – 41,1%.



Как часто Абрамович голосует против своей фракции

Святослав Вакарчук не поддержал 38,3% голосований своего "Голоса". А самый большой бунтарь среди соратников Юлии Владимировны – Сергей Тарута, 29% голосований в разрез с "Батькивщиной".



Сколько Вакарчук не поддерживает "Голос"

Больше всего "за" голосуют народные депутаты "Слуги народа" (44%), на втором месте – "Батькивщина" (43%), на третьем – группа "Доверие" (38,6%). Меньше всего кнопку "за" нажимают в партиях "Голос" (31,4%) и "ОПЗЖ" (32,8%).



Как часто другие партии голосуют "за"

Данные: движение "Опора".

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