Хто з депутатів не підтримує голосувань своєї партії: вражаючі цифри

Лідер – це людина, яка повинна вести за собою, надихати однодумців і разом йти до спільної мети. Втім, якщо мова йде про лідерство в українській політиці, а особливо в парламенті, то таке правило чомусь не працює. Як показує досвід роботи перших 6 місяців Верховної Ради України, лідери не лише не ведуть, але саботують ініціативи однодумців.

Петро Порошенко не підтримує понад дві третини голосувань "Європейської солідарності" у Раді.

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На другій сходинці дисонансу голосувань зі своєю фракцією у депутата зі "Слуги народу" Олександра Дубінського – 66,9%.



Дубінський не підтримує понад половини голосувань своєї партії

Проти фракції голосує нардеп з "ОПЗЖ" Ігор Абрамович – 41,1%.



Як часто Абрамович голосує проти своєї фракції

Святослав Вакарчук не підтримав 38,3% голосувань свого "Голосу". А найбільший бунтар серед соратників Юлії Володимирівни – Сергій Тарута, 29% голосувань в розріз із "Батьківщиною".



Скільки Вакарчук не підтримує "Голос"

Найбільше "за" голосують народні депутати "Слуги народу" (44%), на другому місці – "Батьківщина" (43%), на третьому — група "Довіра" (38,6%). Найменше кнопку "за" натискають у партіях "Голос" (31,4%) та "ОПЗЖ" (32,8%).



Як часто інші партії голосують "за"

Дані: рух "Опора".

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