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      Хто з депутатів не підтримує голосувань своєї партії: вражаючі цифри

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      Лідер – це людина, яка повинна вести за собою, надихати однодумців і разом йти до спільної мети. Втім, якщо мова йде про лідерство в українській політиці, а особливо в парламенті, то таке правило чомусь не працює. Як показує досвід роботи перших 6 місяців Верховної Ради України, лідери не лише не ведуть, але саботують ініціативи однодумців.

      Петро Порошенко не підтримує понад дві третини голосувань "Європейської солідарності" у Раді.

      Читайте також: З якими країнами Україна найбільше торгувала у 2019 році – цифри

      На другій сходинці дисонансу голосувань зі своєю фракцією у депутата зі "Слуги народу" Олександра Дубінського – 66,9%.


      Дубінський не підтримує понад половини голосувань своєї партії

      Проти фракції голосує нардеп з "ОПЗЖ" Ігор Абрамович – 41,1%.

      абрамович інфографіка
      Як часто Абрамович голосує проти своєї фракції

      Святослав Вакарчук не підтримав 38,3% голосувань свого "Голосу". А найбільший бунтар серед соратників Юлії Володимирівни – Сергій Тарута, 29% голосувань в розріз із "Батьківщиною".

      вакарчук інфографіка
      Скільки Вакарчук не підтримує "Голос"

      Найбільше "за" голосують народні депутати "Слуги народу" (44%), на другому місці – "Батьківщина" (43%), на третьому — група "Довіра" (38,6%). Найменше кнопку "за" натискають у партіях "Голос" (31,4%) та "ОПЗЖ" (32,8%).

      слуга народу, батьківщина, довіра
      Як часто інші партії голосують "за"

      Дані: рух "Опора".

      Повний випуск "Вєсті.UA" дивіться тут.

      Коронавірус в Італії: 107 людей померли, кількість хворих зросла
      4 березня
      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Слуга народу Верховна Рада Новини України ВО Батьківщина Петро Порошенко Олександр Дубінський Партія Голос Європейська солідарність Опозиційна платформа – За життя
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