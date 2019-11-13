Кто из мировых президентов возглавил рейтинг предпочтений украинцев: неожиданные цифры

Недавно президент Беларуси посетил Украину с официальным визитом. В Житомире Зеленский и Лукашенко мило пообщались, наговорили друг другу комплиментов на 5 лет вперед и вообще выглядели, как одно целое. И еще что-то, что объединяет двух президентов – это любовь украинского народа. Детали – в цифрах

66% – такое количество украинцев положительно относится к президенту Беларуси, а отрицательно Александра Лукашенко в Украине воспринимает – 15%.

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На второй строчке любви украинцев к иностранным лидеров – Ангела Меркель. Канцлером Германии восхищается 60% опрошенных.



Любовь украинцев к Ангеле Меркель

Польский президент Анджей Дуда замыкает тройку симпатий среди украинцев – 48%, а отрицательных – 9%. Правда, каждый пятый опрошенный вообще не знает, кто это такой.



Приверженность к польскому президенту

А вот у Дональда Трампа отрицательный показатель. Лишь каждый третий украинец положительного мнения о 45 президенте США. Негативно оценивают его деятельность – 42%.



Отношение украинцев к Дональду Трампу

А лидер антипатий – президент России. 71% украинцев враждебно относится к Владимиру Путину. Правда, есть и 12% тех, кто положительно оценивает его деятельность.

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