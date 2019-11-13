Хто зі світових президентів очолив рейтинг вподобань українців: неочікувані цифри

Нещодавно президент Білорусі відвідав Україну з офіційним візитом. В Житомирі Зеленський і Лукашенко мило поспілкувались, відвішали один одному компліментів на 5 років наперед і взагалі виглядали, як одне ціле. Та є ще щось, що об'єднує двох президентів – це любов українського народу. Деталі – у цифрах

66% – така кількість українців позитивно ставиться до президента Білорусії, а негативно Олександра Лукашенка в Україні сприймає – 15%.

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На другій сходинці любові українців до іноземних лідерів – Ангела Меркель. Канцлером Німеччини захоплюється 60% опитаних.



Любов українців до Ангели Меркель

Польський президент Анджей Дуда замикає трійку симпатій серед українців – 48%, а негативних – 9%. Щоправда, кожен п'ятий опитаний взагалі не знає, хто це такий.



Прихильність до польського президента

А от в Дональда Трампа негативний показник. Лише кожен третій українець позитивної думки про 45 президента США. Негативно оцінюють його діяльність – 42%.



Ставлення українців до Дональда Трампа

А лідер антипатій – президент Росії. 71% українців вороже ставиться до Володимира Путіна. Щоправда, є і 12% тих, хто позитивно оцінює його діяльність.

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