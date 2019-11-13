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      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР В'ЯТРОВИЧ

      Хто зі світових президентів очолив рейтинг вподобань українців: неочікувані цифри

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      Нещодавно президент Білорусі відвідав Україну з офіційним візитом. В Житомирі Зеленський і Лукашенко мило поспілкувались, відвішали один одному компліментів на 5 років наперед і взагалі виглядали, як одне ціле. Та є ще щось, що об'єднує двох президентів – це любов українського народу. Деталі – у цифрах

      66% – така кількість українців позитивно ставиться до президента Білорусії, а негативно Олександра Лукашенка в Україні сприймає – 15%.

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      На другій сходинці любові українців до іноземних лідерів – Ангела Меркель. Канцлером Німеччини захоплюється 60% опитаних.

      Ангела Меркель
      Любов українців до Ангели Меркель

      Польський президент Анджей Дуда замикає трійку симпатій серед українців – 48%, а негативних – 9%. Щоправда, кожен п'ятий опитаний взагалі не знає, хто це такий.


      Прихильність до польського президента

      А от в Дональда Трампа негативний показник. Лише кожен третій українець позитивної думки про 45 президента США. Негативно оцінюють його діяльність – 42%.

      Дональд Трамп
      Ставлення українців до Дональда Трампа

      А лідер антипатій – президент Росії. 71% українців вороже ставиться до Володимира Путіна. Щоправда, є і 12% тих, хто позитивно оцінює його діяльність.

      Дані: Рейтинг

      Повний випуск "Вєсті.UA" дивіться тут.

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      Як посадити президента – розповідає той, хто вже запроторив за ґрати голову однієї держави
      сьогодні
      1835
      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Дональд Трамп Олександр Лукашенко Володимир Путін Ангела Меркель Анджей Дуда Рейтинги
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