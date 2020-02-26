Кто из политиков возглавил рейтинг недоверия: интересные данные

Центр Разумкова провел социологическое исследование и узнал, кто возглавил список политиков, которым не доверяют украинцы.

Петру Порошенко не доверяют 79,8% украинцев – это самый высокий рейтинг среди политиков и общественных деятелей.

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На второй строчке недоверия украинцев – Виктор Медведчук 75,5%. Недалеко убежал и самый стабильный министр Арсен Аваков. Рейтинг недоверия к главе МВД – 73,9%.



Рейтинг Арсена Авакова

Интересно, что Дмитрий Разумков – 2%, Владимир Зеленский – 13,8% и Олег Сенцов – 6,4%. Они единственные, у кого до сих пор остается положительный баланс доверия.



Рейтинги Сенцова, Зеленского, Разумкова

А вот почти половина украинцев, а это 43,5%, вообще не знают, кто такой руководитель Офиса Президента – Андрей Ермак.

Данные: Центр Разумкова

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