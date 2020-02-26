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      Кто из политиков возглавил рейтинг недоверия: интересные данные

      - Читати новину українською

      Центр Разумкова провел социологическое исследование и узнал, кто возглавил список политиков, которым не доверяют украинцы.

      Петру Порошенко не доверяют 79,8% украинцев – это самый высокий рейтинг среди политиков и общественных деятелей.

      Интересно: Сколько денег отдают украинцы на партии и выборы: шокирующие цифры

      На второй строчке недоверия украинцев – Виктор Медведчук 75,5%. Недалеко убежал и самый стабильный министр Арсен Аваков. Рейтинг недоверия к главе МВД – 73,9%.

      Рейтинг Арсена Авакова
      Рейтинг Арсена Авакова

      Интересно, что Дмитрий Разумков – 2%, Владимир Зеленский – 13,8% и Олег Сенцов – 6,4%. Они единственные, у кого до сих пор остается положительный баланс доверия.

      Політики
      Рейтинги Сенцова, Зеленского, Разумкова

      А вот почти половина украинцев, а это 43,5%, вообще не знают, кто такой руководитель Офиса Президента – Андрей Ермак.

      Данные: Центр Разумкова

      Полный выпуск "Вести.UA" смотрите здесь

      Сколько времени нужно, чтобы накопить на собственную квартиру: инфографика
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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Новости политики Арсен Аваков Владимир Зеленский Центр Разумкова Дмитрий Разумков Виктор Медведчук Петр Порошенко
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