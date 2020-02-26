Хто з політиків очолив рейтинг недовіри: цікаві дані

У Центрі Разумкова провели соціологічне дослідження й дізналися, хто очолив список політиків, яким недовіряють українці.

Петру Порошенку не довіряє 79,8% українців – це найвищий рейтинг серед політиків та громадських діячів.

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На другій сходинці недовіри українців – Віктор Медведчук 75,5%. Недалеко втік і найстабільніший міністр Арсен Аваков. Рейтинг недовіри до очільника МВС – 73,9%.



Рейтинг Арсена Авакова

Цікаво, що Дмитро Разумков – 2%, Володимир Зеленський – 13,8% та Олег Сенцов – 6,4%. Вони єдині, у кого досі залишається позитивний баланс довіри.



Рейтинги Сенцова, Зеленського, Разумкова

А от майже половина українців, а це 43,5%, взагалі не знають, хто такий керівник Офісу Президента – Андрій Єрмак.

Дані: Центр Разумкова

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