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      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Хто з політиків очолив рейтинг недовіри: цікаві дані

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      У Центрі Разумкова провели соціологічне дослідження й дізналися, хто очолив список політиків, яким недовіряють українці.

      Петру Порошенку не довіряє 79,8% українців – це найвищий рейтинг серед політиків та громадських діячів.

      Цікаво: Скільки грошей віддають українці на партії та вибори: шокуючі цифри

      На другій сходинці недовіри українців – Віктор Медведчук 75,5%. Недалеко втік і найстабільніший міністр Арсен Аваков. Рейтинг недовіри до очільника МВС – 73,9%.

      Рейтинг Арсена Авакова
      Рейтинг Арсена Авакова

      Цікаво, що Дмитро Разумков – 2%, Володимир Зеленський – 13,8% та Олег Сенцов – 6,4%. Вони єдині, у кого досі залишається позитивний баланс довіри.

      Політики
      Рейтинги Сенцова, Зеленського, Разумкова

      А от майже половина українців, а це 43,5%, взагалі не знають, хто такий керівник Офісу Президента – Андрій Єрмак.

      Дані: Центр Разумкова

      Повний випуск "Вєсті.UA" дивіться тут

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      сьогодні
      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Новини політики Арсен Аваков Володимир Зеленський Центр Разумкова Дмитро Разумков Віктор Медведчук Петро Порошенко
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