Скільки грошей віддають українці на партії та вибори: шокуючі цифри

Щороку немала кількість українців жертвують власними коштами для існування політичних сил, за які вони вболівають. Так, за останні два роки партії та вибори отримали від нас 3,55 мільярди гривень.

З цих коштів 18% або ж 630 мільйони гривень – це гроші самих кандидатів. Ще близько 509 мільйонів гривень віддали 281 підприємство та громадські організації.

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Понад дві третини усіх внесків походять від фізичних осіб, які профінансували партії та вибори на майже 2,41 мільярда гривень.

За останні два роки 19 649 українців офіційно профінансували політиків. В середньому один українець перерахував на рахунки партій 121 тисячі гривень.



Хто фінансує партії та вибори в Україні

У такий спосіб, партії і національні виборчі кампанії фінансує лише один із півтори тисячі виборців.



Виборчі кампанії фінансує лише один із півтори тисячі виборців

Дані: рух "Чесно".

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