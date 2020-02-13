Сколько денег отдают украинцы на партии и выборы: шокирующие цифры

Ежегодно немалое количество украинцев жертвуют собственными средствами для существования политических сил, за которые они болеют. Так, за последние два года партии и выборы получили от нас 3,55 миллиарда гривен.

Из этих средств 18% или 630 миллиона гривен – это деньги самих кандидатов. Еще около 509 миллионов гривен отдали 281 предприятие и общественные организации.

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Более двух третей всех взносов происходят от физических лиц, которые профинансировали партии и выборы на почти 2,41 миллиарда гривен.

За последние два года 19 649 украинцев официально профинансировали политиков. В среднем один украинец перечислил на счета партий 121 тысячу гривен.



Кто финансирует партии и выборы в Украине

Таким образом, партии и национальные избирательные кампании финансирует только один из полутора тысяч избирателей.



Избирательные кампании финансирует только один из полутора тысяч избирателей

Данные: движение "Чесно".

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