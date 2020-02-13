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      Сколько денег отдают украинцы на партии и выборы: шокирующие цифры

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      Ежегодно немалое количество украинцев жертвуют собственными средствами для существования политических сил, за которые они болеют. Так, за последние два года партии и выборы получили от нас 3,55 миллиарда гривен.

      Из этих средств 18% или 630 миллиона гривен – это деньги самих кандидатов. Еще около 509 миллионов гривен отдали 281 предприятие и общественные организации.

      К слову: Сколько миллионов потеряли депутаты из-за прогулов: шокирующая цифра

      Более двух третей всех взносов происходят от физических лиц, которые профинансировали партии и выборы на почти 2,41 миллиарда гривен.

      За последние два года 19 649 украинцев официально профинансировали политиков. В среднем один украинец перечислил на счета партий 121 тысячу гривен.


      Кто финансирует партии и выборы в Украине

      Таким образом, партии и национальные избирательные кампании финансирует только один из полутора тысяч избирателей.


      Избирательные кампании финансирует только один из полутора тысяч избирателей

      Данные: движение "Чесно".

      Полный выпуск "Вести.UA" смотрите здесь

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Деньги Финансы
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