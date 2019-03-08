Кто из судей Конституционного суда не хотел отменять статью о незаконном обогащении

Работа судей заключается в том, чтобы исследовать доказательства и беспристрастно принимать решения в делах, в том числе уголовных. Однако с этим возникают определенные проблемы. Например, некоторые судьи сами являются субъектами коррупционных дел, а некоторые – вообще уничтожают статьи уголовного кодекса, по которым наказывают коррупционеров.

Честь недели

26 февраля Конституционный суд Украины признал статью о незаконном обогащении неконституционной. Она предусматривала наказание в случае, если чиновник не может объяснить источники своих доходов, на которые он приобрел ценное имущество.

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За это госслужащий мог получить до двух лет лишения свободы, чиновник, занимающий высокую должность, – от двух до пяти лет. А лицо, совершившее такое преступление на посту президента или премьер-министра, могло попасть в тюрьму на 10 лет. Такое же наказание ждало и народных депутатов, если бы не отмена статьи.

Теперь Национальное антикоррупционное бюро вынуждено закрыть 65 уголовных производств относительно незаконного обогащения судей, прокуроров, нардепов и других чиновников на сумму более полумиллиарда гривен. Подозревались в незаконном обогащении такие судьи, как председатель ОАСК Павел Вовк и бывший заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов.

За признание статьи неконституционной проголосовали 14 судей Конституционного суда, и только 4 – против. Это судьи: Игорь Слиденко, Виктор Колесник, Сергей Головатый и Василий Лемак.



"Честь недели" – Сергей Головатый

Итак, мы хотим наградить судью Конституционного суда Сергея Головатого, который первым высказался против отмены статьи о незаконном обогащении. Он заявил, что норма вовсе не нарушает презумпцию невиновности, как думают народные депутаты и другие судьи.

Головатый отметил, что каждый, кто идет на государственную службу, должен быть готов к декларированию и к тому, что нужно будет объяснять происхождение своего состояния.

Кроме этого, не поддержали отмену статьи и международные партнеры Украины – страны Большой семерки, Всемирный банк и Антикоррупционная инициатива ЕС. Они призвали Украину как можно быстрее сделать все возможное, чтобы антикоррупционные органы продолжили все расследования относительно незаконного обогащения.

Премию "Честь недели" за объективную позицию получает судья Конституционного суда Украины Сергей Головатый.

НЕчесть недели

Пока один судья борется за то, чтобы чиновник должен был объяснять источники происхождения своего имущества, кандидат в "обновленный" Верховный суд Елена Кадетова указывает в своей декларации ложные сведения.

В частности в ежегодной декларации за 2017 год Кадетова указала, что у ее мужа есть корпоративные права в ООО "Регбийный клуб Кредо-63". Однако до этого в предыдущих декларациях судья этой информации не указывала. По словам служителя Фемиды, ранее она об этом не знала и узнала только тогда, когда Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции провело полную проверку ее деклараций.

Кроме этого, Елена Кадетова с мужем неоднократно ездила в Российскую Федерацию в период конфликта на востоке. Судья говорит, что ее муж работает менеджером проектов в международной компании R&B industrial supply company. Она имеет несколько иностранных представительств, в частности в Москве, именно поэтому ее муж был вынужден неоднократно ездить туда в командировки.



НЕчесть недели" – Елена Кадетова

Кроме того, муж судьи является совладельцем патента на изобретение в Российской Федерации, о чем в своей декларации Кадетова опять забыла написать.

Во время конфликта на Востоке посещать оккупированный Крым и страну-агрессор – очень опасно, особенно для судей, ведь их там могут завербовать и дискредитировать, именно поэтому Государственная судебная администрация в 2018 году даже издала приказ с тщательными инструкциями относительно таких поездок. Все эти факты не помешали судье успешно пройти собеседование в Верховный суд.

Премию "НЕчесть недели" за ложь в декларации получает судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Елена Кадетова.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.

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