Хто з суддів Конституційного суду не хотів скасовувати статтю про незаконне збагачення

Робота суддів полягає у тому, щоб досліджувати докази та неупереджено приймати рішення у справах, зокрема, кримінальних. Проте з цим виникають певні проблеми. Наприклад, деякі судді самі є суб'єктами корупційних справ, а деякі – взагалі знищують статті кримінального кодексу, за якими карають корупціонерів.

Честь тижня

26 лютого Конституційний суд України визнав статтю про незаконне збагачення неконституційною. Вона передбачала покарання у випадку, якщо чиновник не може пояснити джерела своїх доходів, на які він придбав коштовне майно.

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За це держслужбовець міг отримати до двох років позбавлення волі, чиновник, який обіймає високу посаду – від двох до п'яти років. А особа, яка вчинила такий злочин на посаді президента чи прем'єр-міністра могла потрапити до в'язниці на 10 років. Таке ж покарання чекало й на народних депутатів, якби не скасування статті.

Тепер Національне антикорупційне бюро змушене закрити 65 кримінальних проваджень щодо незаконного збагачення суддів, прокурорів, нардепів та інших високопосадовців на суму понад півмільярда гривень. Підозрювалися у незаконному збагаченні такі судді, як голова ОАСК Павло Вовк і колишній заступник голови Вищого господарського суду Артур Ємельянов.

За визнання статті неконституційною проголосувало 14 суддів Конституційного суду, і лише 4 – проти. Це судді: Ігор Сліденко, Віктор Колісник, Сергій Головатий та Василь Лемак.



"Честь тижня" – Сергій Головатий

Отож, ми хочемо нагородити суддю Конституційного суду Сергія Головатого, який першим висловився проти скасування статті про незаконне збагачення. Він заявив, що норма зовсім не порушує презумпцію невинуватості, як думають народні депутати та інші судді.

Головатий наголосив, що кожен хто йде на державну службу, має бути готовим до декларування та до того, що потрібно буде пояснювати походження своїх статків.

Окрім цього, не підтримали скасування статті і міжнародні партнери України – країни Великої сімки, Світовий банк та Антикорупційна ініціатива ЄС. Вони закликали Україну якнайшвидше зробити ВСЕ можливе, аби антикорупційні органи продовжили усі розслідування щодо незаконного збагачення.

Премію "Честь тижня" за об'єктивну позицію отримує суддя Конституційного суду України Сергій Головатий.

НЕчесть тижня

Поки один суддя бореться за те, аби чиновник мав пояснювати джерела походження свого майна, кандидатка до "оновленого" Верховного суду Олена Кадєтова вказує у своїй декларації неправдиві відомості.

Зокрема у щорічній декларації за 2017 рік Кадєтова вказала, що у її чоловіка є корпоративні права у ТОВ "Регбійний клуб Кредо-63". Однак до цього у попередніх деклараціях суддя цієї інформації не вказувала. За словами служительки Феміди, раніше вона про це не знала і дізналася лише тоді, коли Нацагентство з питань запобігання корупції провело повну перевірку її декларацій.

Окрім цього, Олена Кадєтова з чоловіком неодноразово їздила до Російської Федерації в період конфлікту на Сході. Суддя каже, що її чоловік працює менеджером проектів у міжнародній компанії R&B industrial supply company. Вона має кілька іноземних представництв, зокрема у Москві, саме тому її чоловік був змушений неодноразово їздити туди у відрядження.



НЕчесть тижня" – Олена Кадєтова

Крім того, чоловік судді є співвласником патенту на винахід у Російській Федерації, про що у своїй декларації Кадєтова знову забула зазначити.

Під час конфлікту на Сході відвідувати окупований Крим та країну агресора – дуже небезпечно особливо для суддів, адже їх можуть там завербувати та дискредитувати, саме тому Державна судова адміністрація у 2018 році навіть видала наказ із ретельними інструкціями щодо таких поїздок. Всі ці факти не завадили судді успішно пройти співбесіду до Верховного Суду.

Премію "НЕчесть тижня" за брехню в декларації отримує суддя Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ Олена Кадєтова.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи і добивається очищення суддівських лав.

Повний випуск програми "Честь і НЕЧесть" дивіться тут.