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Кто из украинских миллиардеров попал в рейтинг Forbes: список

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Украинские миллиардеры в рейтинге Forbes
Украинские миллиардеры в рейтинге Forbes / 24 Канал

Издание Forbes зачислило в свой ежегодный мировой рейтинг долларовых миллиардеров семерых украинцев.

Соответствующие данные опубликованы на сайте именитого журнала.

Самым богатым украинцем, по версии издания, традиционно оказался владелец группы "Систем Кэпитал Менеджмент" Ринат Ахметов. Он оказался на 334 месте среди миллиардеров с "кошельком" на 5,5 млрд долларов. Согласно данным Forbes, за год Ринат Ахметов увеличил свое состояние на 900 млн долларов.

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Второе место среди украинцев получил владелец "Ferrexpo" Константин Жеваго, который с капиталом в 1,6 млрд долларов вошел в рейтинг на 1477 строчку. За прошлый год бизнесмен увеличил состояние на 200 млн долларов.

В тройку украинских миллиардеров вошел и владелец "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк, который имеет 1,5 млрд долларов, в списке Forbes он фигурирует под номером 1561.

Также в рейтинг журнала Forbes вошли владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук (1,4 млрд долларов, 1650 место), совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов (1,2 млрд долларов, 1867 место), Игорь Коломойский и Вадим Новинский, у которых – по 1 миллиарду долларов, они разделили между собой 2124 строчку рейтинга.

Напомним, журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых людей мира по итогам 2017 года. В общем в рейтинг этого года вошли 2,2 тысячи миллиардеров из 72 стран мира. Впервые возглавил список самых богатых людей мира основатель Amazon.com Джефф Безос.

Теги: Новости Украины Деньги Виктор Пинчук рейтинги Ринат Ахметов Forbes
Источник: 24 Канал
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