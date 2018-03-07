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Хто з українських мільярдерів потрапив у рейтинг Forbes: список

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Українські мільярдери у рейтинг Forbes
Українські мільярдери у рейтинг Forbes / 24 Канал

Видання Forbes зарахувало до свого щорічного світового рейтингу доларових мільярдерів сімох українців.

Відповідні дані опубліковані на сайті іменитого журналу.

Найбагатшим українцем, за версією видання, традиційно виявився власник групи "Систем Кепітал Менеджмент" Рінат Ахметов. Він опинився на 334 місці серед мільярдерів з "гаманцем" на 5,5 млрд доларів. Згідно з даними Forbes, за рік Рінат Ахметов збільшив свої статки на 900 млн доларів.

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Друге місце серед українців отримав власник "Ferrexpo" Костянтин Жеваго, який увійшов в рейтинг з капіталом у 1,6 млрд доларів на 1477 сходинку. За минулий рік бізнесмен збільшив статки на 200 млн доларів.

До трійки українських мільярдерів увійшов і власник "Миронівського хлібопродукту" Юрій Косюк, який має 1,5 млрд доларів, у списку Forbes він фігурує під номером 1561.

Також до рейтингу журналу Forbes увійшли власник групи "Інтерпайп" Віктор Пінчук (1,4 млрд доларів, 1650 місце), співвласник групи "Приват" Геннадій Боголюбов (1,2 млрд доларів, 1867 місце), Ігор Коломойський та Вадим Новінський, у яких – по 1 мільярду доларів, вони розділили між собою 2124 сходинку рейтингу.

Нагадаємо, журнал Forbes опублікував рейтинг найбагатших людей світу за підсумками 2017 року. Всього до рейтингу цього року увійшли 2,2 тисячі мільярдерів з 72 країн світу. Вперше очолив список найбагатших людей світу засновник Amazon.com Джефф Безос.

Теги: Новини України Гроші Рінат Ахметов Рейтинги Віктор Пінчук Forbes
Джерело: 24 Канал
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