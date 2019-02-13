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      Кто является "техническими кандидатами" на выборах-2019: эксперт назвал имена

      Актуальное интервью 240 Читати новину українською

      О технических кандидатах на выборах-2019, инциденте, когда полиция избила активистов в Киеве и отстранении Ульяны Супрун – в эфире 24 канала политический эксперт Алексей Минаков.

      О технических кандидатах

      Технические кандидаты – это те люди, которые действуют в интересах других основных кандидатов. Если взять всех 44 кандидатов, то примерно половина являются техническими. Они выполняют определенные конкретные функции для того, чтобы помочь победить своему основному кандидату.

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      К примеру, Юлия Литвоненко – это экс-журналистка телеканала "Прямого", который связывают с Петром Порошенко. Она является техническим кандидатом Порошенко, финансируемая им и действует против Юлии Тимошенко.

      Юрий Тимошенко, очевидно, что он также технический кандидат. Он был депутатом "Народного фронта", но его исключили из фракции. Он действует в интересах действующего президента против Юлии Тимошенко. Ведь люди, которые не внимательны или плохо видят, могут что-то перепутать. Он может реально до 5% забрать голосов у Юлии Тимошенко.

      Есть конкретный емперичний опыт мажоритарных выборов, которые подтверждают, что такие технологии там использовали. Здесь нет ничего нового, оно реально работает. Когда избирательный бюллетень, шрифт меньше, то соответственно, что пожилые люди могут что-то перепутать.

      Об избиении активиста полицией

      – В Вилкула все просто – все, кто бьют "бандеровцев", патриотов, националистов – это лучшие для него друзья. Здесь понятно, что он играет на контрасте на этом пророссийском фоне. С Кивой тоже ситуация понятна, кроме того, что он официально возглавляет профсоюз, он является так называемым "кадром" Авакова.

      – Эта ситуация опасна. Нужно помнить к чему привела эскалация конфликта в 2014 году между общественностью и правоохранительными органами.

      Что известно об инциденте, когда полиция избила активистов в Киеве?
      Возле Подольского райотдела полиции 9 февраля вспыхнули столкновения между полицией и активистами, которые требовали справедливого расследования дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

      Активисты под райотделом требовали отпустить их собратьев, которых полиция задержала ранее (потом полиция их же отпустила). Активисты также требовали вернуть задержанным личные вещи, при этом выстроились в стену перед входом в участок. Тогда стражи порядка применили к прибывшим активистам силу: при этом полицейские били лежащих на земле. Одним из таких правоохранителей был полицейский в штатском Василий Мельников – старший оперуполномоченный, капитан полиции.

      После инцидента главный полицейский Киева Андрей Крищенко извинился за действия правоохранителя и отметил, что такое поведение недопустимо.

      Об отстранении Супрун

      – Игорь Мосийчук в истории об отстранении Ульяны Супрун – лишь пешка, руками которого осуществляется определенная "спецоперация". Но не только его руками.

      Вряд ли Игорь Мосийчук подал иск в суд и его "случайно" удовлетворили. Судья, каким бы смелым он ни был, не взял бы на себя ответственность принимать такое решение. Мы знаем, что Окружной административный суд – нереформированный, и судья, который вынес приговор об отстранении Супрун, известен также другими неоднозначными решениеми. Например, в отношении Насирова.

      – Впрочем, это все на самом деле не так важно. Ведь замысел всей этой "спецоперации" как раз в том, чтобы дело Супрун пошло в Верховный суд. Который якобы считается реформированным. И потом "на белом коне" Петр Порошенко выедет к народу и скажет: вот, мол, видите, у нас же состоялась судебная реформа и мы таки вернули Супрун право возглавлять министерство.

      Смотрите видео про Ульяну Супрун:

       

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      Теги: Ульяна Супрун Новости Украины Игорь Мосийчук Полиция Задержание участников акции по поводу Гандзюк
      Источник: 24 канал
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