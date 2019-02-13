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      Отстранение Супрун – пиар-акция власти и судебной реформы: мнение эксперта

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      Отстранение Супрун может быть частью многоходовой комбинации
      Отстранение Супрун может быть частью многоходовой комбинации / 24 канал

      Игорь Мосийчук в истории об отстранении Ульяны Супрун – лишь пешка, руками которого осуществляется определенная "спецоперация". Но не только его руками.

      Такое мнение высказал в прямом эфире 24 каналу политический эксперт Алексей Минаков.

      Обратите внимание, что Мустафа Найем назвал решение суда направленным лично против Супрун

      Эксперт отметил, что вряд ли Игорь Мосийчук подал иск в суд и его "случайно" удовлетворили: "Ни один судья, каким бы смелым он ни был, не взял бы на себя ответственность принимать такое решение. Мы знаем, что Окружной административный суд – нереформированный, и судья, который вынес приговор об отстранении Супрун, известный также другими неоднозначными решением. Например, в отношении Насирова".

      "Впрочем, это все на самом деле не так важно. Ведь замысел всей этой "спецоперации" как раз в том, чтобы дело Супрун пошло в Верховный суд. Который броде бы считается реформированным. И потом "на белом коне" Петр Порошенко выедет к народу и скажет: вот, мол, видите, у нас же состоялась судебная реформа и мы таки вернули Супрун право возглавлять министерство", – подчеркнул Минаков.

      Он также отметил, что история с отстранением Супрун – действительно многоходовая комбинация, в которой сплетено немало интересов со всех сторон: "Например, интерес Порошенко еще и в том, что в игре на антирейтинге Супрун в обществе будет расти рейтинг Ляшко, а тот в свою очередь отбирает кусок голосов у Тимошенко".

      Видео интервью Алексея Минакова 24 каналу:

       

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      Теги: Ульяна Супрун Новости Украины Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Игорь Мосийчук
      Источник: 24 канал
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