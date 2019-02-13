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      Відсторонення Супрун – піар-акція влади і судової реформи: думка експерта

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      Відсторонення Супрун може бути частиною багатоходової комбінації
      Відсторонення Супрун може бути частиною багатоходової комбінації / 24 канал

      Ігор Мосійчук в історії про відсторонення Уляни Супрун – лише пішак, руками якого здійснюється певна "спецоперація". Але не тільки його руками.

      Таку думку висловив в прямому ефірі 24 каналу політичний експерт Олексій Мінаков.

      Зверніть увагу, що Мустафа Найєм назвав рішення суду спрямованим особисто проти Супрун

      Експерт зазначив, що навряд чи Ігор Мосійчук подав позов до суду і його "випадково" задовольнили: "Жоден суддя, яким би сміливим він не був, не взяв би на себе відповідальність приймати таке рішення. Ми знаємо, що Окружний адміністративний суд – нереформований, і суддя, який виніс присуд щодо відсторонення Супрун, відомий також іншими неоднозначними рішенням. Наприклад, щодо Насірова".

      "Утім, це все насправді не так важливо. Адже задум усієї цієї "спецоперації" якраз у тому, щоб справа Супрун пішла до Верховного суду. Який начебто вважається реформованим. І потім "на білому коні" Петро Порошенко виїде до народу та скаже: от, мовляв, бачите, у нас таки відбулася судова реформа і ми таки повернули Супрун право очолювати міністерство", – наголосив Мінаков.

      Він також зауважив, що історія з відстороненням Супрун – дійсно багатоходова комбінація, у якій сплетено чимало інтересів з усіх боків: "Наприклад, інтерес Порошенка ще й в тому, що у грі на антирейтингу Супрун в суспільстві зростатиме рейтинг Ляшка, а той у свою чергу відбирає шматок голосів у Тимошенко". 

      Відео інтерв'ю Олексія Мінакова 24 каналу:

       

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      Теги: Новини України Уляна Супрун Ігор Мосійчук Президентські вибори 2019 Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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