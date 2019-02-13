Відсторонення Супрун – піар-акція влади і судової реформи: думка експерта

Ігор Мосійчук в історії про відсторонення Уляни Супрун – лише пішак, руками якого здійснюється певна "спецоперація". Але не тільки його руками.

Таку думку висловив в прямому ефірі 24 каналу політичний експерт Олексій Мінаков.

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Експерт зазначив, що навряд чи Ігор Мосійчук подав позов до суду і його "випадково" задовольнили: "Жоден суддя, яким би сміливим він не був, не взяв би на себе відповідальність приймати таке рішення. Ми знаємо, що Окружний адміністративний суд – нереформований, і суддя, який виніс присуд щодо відсторонення Супрун, відомий також іншими неоднозначними рішенням. Наприклад, щодо Насірова".

"Утім, це все насправді не так важливо. Адже задум усієї цієї "спецоперації" якраз у тому, щоб справа Супрун пішла до Верховного суду. Який начебто вважається реформованим. І потім "на білому коні" Петро Порошенко виїде до народу та скаже: от, мовляв, бачите, у нас таки відбулася судова реформа і ми таки повернули Супрун право очолювати міністерство", – наголосив Мінаков.

Він також зауважив, що історія з відстороненням Супрун – дійсно багатоходова комбінація, у якій сплетено чимало інтересів з усіх боків: "Наприклад, інтерес Порошенка ще й в тому, що у грі на антирейтингу Супрун в суспільстві зростатиме рейтинг Ляшка, а той у свою чергу відбирає шматок голосів у Тимошенко".

Відео інтерв'ю Олексія Мінакова 24 каналу: