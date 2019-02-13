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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Хто є "технічними кандидатами" на виборах-2019: експерт назвав імена

      Актуальне інтерв'ю 821 Читать новость на русском

      Про технічних кандидатів на виборах-2019, інцидент, коли поліція побила активістів у Києві та відсторонення Уляни Супрун – в ефірі 24 каналу політичний експерт Олексій Мінаков.

      Про технічних кандидатів 

      Технічні кандидати – це ті люди, які діють в інтересах інших основних кандидатів. Якщо взяти всіх 44 кандидатів, то приблизно половина є технічними. Вони виконують певні конкретні функції для того, аби допомогти перемогти своєму основному кандидату.

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      До прикладу, Юлія Литвоненко – це екс-журналістка телеканалу "Прямого", який пов'язують з Петром Порошенком. Вона є технічним кандидатом Порошенка, фінансується ним і діє проти Юлії Тимошенко.

      Юрій Тимошенко, очевидно, що він також технічний кандидат. Він був депутатом "Народного фронту", але його виключили з фракції. Він діє в інтересах чинного президента проти Юлії Тимошенко. Адже люди, які є не уважними або погано бачать, можуть щось переплутати. Він може реально до 5% забрати голосів у Юлії Тимошенко.

      Є конкретний емперичний досвід мажоритарних виборів, які підтверджують, що такі технології там використовували. Тут нема нічого нового, воно реально працює. Коли виборчий бюлетень, шрифт менший, то відповідно, що люди похилого віку можуть щось переплутати.

      Про побиття активіста поліцією 

      – У Вілкула все просто – всі, хто б'ють "бандерівців", патріотів, націоналістів – це найкращі для нього друзі. Тут зрозуміло, що він грає на контрасті на цьому проросійському фоні. З Кивою теж ситуація є зрозумілою, крім того, що він офіційно очолює профспілку, він є так званим "кадром" Авакова.

      – Ця ситуація є небезпечною. Потрібно пам'ятати до чого призвела ескалація конфлікту у 2014 році між громадськістю і правоохоронцями.

      Що відомо про інцидент, коли поліція побила активістів у Києві?Біля Подільського райвідділу поліції 9 лютого спалахнули сутички між поліцією та активістами, які вимагали справедливого розслідування справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

      Активісти під райвідділом вимагали відпустити їхніх побратимів, яких поліція затримала раніше (потім поліція їх таки відпустила). Активісти також вимагали повернути затриманим особисті речі, при цьому вишикувались у стіну перед входом до відділку. Тоді правоохоронці застосували до прибулих активістів силу: при цьому поліцейські били тих, хто лежав на землі. Одним із таких правоохоронців був поліцейський у цивільному одязі Василь Мельников – старший оперуповноважений, капітан поліції.

      Після інциденту головний поліцейський Києва Андрій Крищенко попросив вибачення за дії правоохоронця і наголосив, що така поведінка є неприпустимою.

      Про відсторонення Супрун 

      – Ігор Мосійчук в історії про відсторонення Уляни Супрун – лише пішак, руками якого здійснюється певна "спецоперація". Але не тільки його руками.

      Навряд чи Ігор Мосійчук подав позов до суду і його "випадково" задовольнили. Жоден суддя, яким би сміливим він не був, не взяв би на себе відповідальність приймати таке рішення. Ми знаємо, що Окружний адміністративний суд – нереформований, і суддя, який виніс присуд щодо відсторонення Супрун, відомий також іншими неоднозначними рішеннями. Наприклад, щодо Насірова.

      – Утім, це все насправді не так важливо. Адже задум усієї цієї "спецоперації" якраз у тому, щоб справа Супрун пішла до Верховного суду. Який начебто вважається реформованим. І потім "на білому коні" Петро Порошенко виїде до народу та скаже: от, мовляв, бачите, у нас таки відбулася судова реформа і ми таки повернули Супрун право очолювати міністерство.

      Дивіться відео про Уляну Супрун:

       

      blog_ava
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      Теги: Уляна Супрун Новини України Ігор Мосійчук Затримання учасників акції щодо Гандзюк Поліція
      Джерело: 24 канал
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