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      КОРОНАВИРУС COVID-19 ЗАДЕРЖАНИЕ ВЛАДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН
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      БЛОГ Олег Сенцов
      Режиссер, сценарист, писатель

      Кто руководит государством, или Как я понимаю увольнение Нефедова и Верланов

      -
      Максима Нефедова и Сергея Верланова уволили
      Максима Нефедова и Сергея Верланова уволили / Колаж 24 канала

      Нам вновь показали куда движется наша страна.

      За день до того, що відбулося, міністр фінансів каже, що змінювати зараз голів податкової та митниці "не до часу", а наступного дня вони вже "втратили довіру" та їх пішли. Водночас, вмить, як до цього позбавилися уряду Гончарука, генпрокурора Рябошапки та інших.

      Зверніть увагу! Вирішальний бій за Саакашвілі, або Слуги проти Офісу президента

      І якщо до результатів роботи Нефьодова ще є питання, тому що митні надходження значно зменшились, то відомство Верланова навпаки, не зважаючи на кризу, збільшило податкові перерахування до бюджету. При цьому звинувачення тритижневого міністра Уманського у "скрутках" ПДВ не витримує будь-якої адекватної критики.

      Очищення цих двох галузей виявилось не до вподоби деяким силам, які зараз впливають на владу.

      Звільнені місця, і не тільки ці два, поступово займаються людьми часів Януковича та представниками олігархічних груп. За це на головних телеканалах не чіпають президента, а показують нам кіно, де за рік все змінилось на краще.

      Я дуже цього хотів би, але бачу зовсім інше.

      Чи спробою все врятувати разом, чи у якості відволікаючого від позбавлення реформаторів маневру, в уряд запрошують Саакашвілі. Можна по-різному ставитися до колишнього президента Грузії, але і його прихильники, і хейтери визнають, що це дестройер, який може зламати систему. Навряд чи йому це дадуть зробити, але шуму буде вдосталь.

      Я не є прихильником ні Зеленського, ні Порошенка, ні будь-кого з нинішніх політиків. Мені не байдужі лише Україна та її народ. І я буду завжди підтримувати тих, хто щиро дбає про їхні інтереси, але, на жаль, я бачу все менше таких людей зараз у владі.

      Автор: Олег Сенцов
      Теги: Руслан Рябошапка Владимир Зеленский Михаил Саакашвили Новости Украины Сергей Верланов Максим Нефедов Публикации Новости политики
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