Вирішальний бій за Саакашвілі, або Слуги проти Офісу президента

Єрмак і Шефір три доби вмовляють "слуг народу" голосувати за віцепрем'єра по реформам – комусь дають посади, комусь надсилають смски.

Президент и премьер хранят молчание. Разумков против назначения Саакашвили. Голосов не хватает – фракция ждет решения Зеленского.

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Но обо всем по порядку. Итак, 24 апреля "слуги" провалили голосование за назначение Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Менее 100 депутатов из 248 проголосовали в поддержку Саакашвили в партийном чате. С этого момента Офис президента начал операцию по набору большинства во фракции для решения вопроса.

Однако по данным на 14.00 ОП удалось заручиться поддержкой до 170 депутатов, за воскресенье добиться существенного прогресса в сборе голосов не удается.

Президент Зеленский общается с Саакашвили и обещает решить вопрос, но, как видно, пытается представить дело так, будто сами депутаты приняли такое решение. Парадокс, но Зеленский не хочет, чтобы его имя публично связывалось с назначением Саакашвили, чтобы медийно это выглядело проявлением его воли!

Дело в том, что против назначения Саакашвили выступают многие игроки в команде Зеленского. С этим не согласен премьер-министр Денис Шмыгаль.

С этим не согласен спикер парламента Дмитрий Разумков, с которым Саакашвили провел встречу в воскресенье, но поддержки не добился.

С этим не согласен и министр МВД Арсен Аваков.

Почему они идут против Офиса?

Многие группы влияния среди "слуг" опасаются непредсказуемых изменений баланса сил в правительстве и власти в целом. Полная не публичность лоббирования Саакашвили показывает, что президент отнюдь не про реформы думает, назначая таким образом Саакашвили.

Разве для проведения реформ необходимы такие кулуарные методы? Разве ради назначения одного вице-премьера Зеленский выбивает немедленное увольнение главы налоговой Верланова и главы таможни Нефедова? Разве ради проведения реформ президент должен прятаться от ответственности за своего кандидата?

Операцию по назначению проводит глава Офиса президента Андрей Ермак при участии помощника президента Сергея Шефира.

Зачем это Ермаку?

Для Ермака это многообещающий опыт – ведь если получится собрать голоса без президента, то значит, Ермак может решить и другие вопросы самостоятельно, а там, глядишь, и сможет собрать в парламенте большинство под нового премьер-министра. Поэтому операцию с Саакашвили многие "слуги" рассматривают как попытку торпедировать только сложившийся новый расклад сил, создать новое правительства в интересах Ермака.

В воскресенье ряд депутатов фракции, которые выступали против Саакашвили получили смски с вопросом, будут ли они голосовать "за", если на фракции выступит в поддержку сам президент.

Странный ход – таких вопросов еще не никогда не рассылали. Это отнюдь не свидетельство силы – ведь президент может собрать фракцию в любой момент.

Какие варианты решения этого скандально затянувшегося дела, которое показывает, что внутри команды Зеленский уже не во всем можно расчитывать на слепой и глухой турборежим, власть начала оформляться, фракция раздробилась на отдельные группы влияния.

1. Президент может выступить на фракции и публично призвать всех голосовать, а затем выступить перед голосованием в Раде и объявить, что именно Саакашвили будет проводить конкретные реформы. Это самое разумное и логичное решение, если, конечно, цель назначение именно реформы страны.

2. Пригласить к себе кабинет без огласки и по очереди всех стейкхолдеров фракции, всех строптивых депутатов, и потребовать от них голосовать под его личное слово. Это еще может сработать под личные отношения с президентом.

3. Раздать посты всем группам влияния, позиция которых критически важна для того, чтобы собрать 210-220 голосов, различные государственные посты в финансово-экономическом блоке, позакрывать кому-то уголовные дела, кому-то подмахнуть суебные решения, кому-то сохранить возможность "доить" конкретные госпредприятия, кому-то реструктурировать и отсрочить доги перед государством.

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На данный момент Зеленский идет по третьему варианту, и с этим связаны новые назначения в фискальном блоке правительства. И эти назначения могут быть далеко не последними.

Поразительно одно – на каком примтивном уровне находится управление государством. Все руководство страны несколько дней тратит исключительно на один кадровый вопрос, имея в руках вообще всю полноту власти.

Как видно, иметь власть и быть властью это разные вещи.