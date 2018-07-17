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Кто такой Пол Винник и почему это важно знать

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Канадский военный родом со Львовщины
Канадский военный родом со Львовщины / 24 канал

Этнического украинца Пола Винника 16 июля назначили заместителем главы Генерального штаба обороны Канады.

Журналисты 24 канала подготовили интересные факты из жизни главного командующего канадской армии, чтобы подробнее рассказать о его связи с Украиной.

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Украинское происхождение

Пол (Павел) Фрэнсис Винник родился в 1963-м году в Канаде. Он является внуком украинских эмигрантов.

По словам Посла Канады в Украине Романа Ващука, дед генерала происходил из села Поздимир, что на Львовщине. Перебравшись в Канаду, тот проживал в поселении Стрый, основанном украинскими эмигрантами и названном в честь украинского города Стрый.

Военная карьера

Образование Пол Винник получил в Военном колледже Роял Роадс и Королевском военном колледже Канады. В 1986 году 23-летним вступил в ряды Канадских военных инженеров.

В 1997-м в возрасте 34-х лет стал главнокомандующим 1-го полка боевых инженеров в Эдмонтоне, через 7 лет – командующим 1-й группы тылового обеспечения, еще через 5 — помощником командующего генерала Объединенного временного управления безопасности в Афганистане.

Пол Винник – канадский военный с 1986 года

В 2010 году Винник смог стать командующим Западного округа наземных войск, с 2012 года – заместителем командующего Армии Канады и главой Командования военной разведки Канады. А с июля 2014 года он был главой Военной разведки.

Еще в январе 2016-го объявили, что он должен стать следующим командующим Армии Канады. Его повысили в звании до генерал-лейтенанта. А уже 14 июля 2016-го Пола Винника назначили командующим сухопутных войск Вооруженных сил Канады.

Вчера, 16 июля, Пол Винник стал главным командующим канадской армии, чтобы защищать интересы канадцев в стране и за рубежом.

Посещал ли генерал Украину?

Да. В ноябре 2016-го он нанес визит в Украину. Канадский военный посетил родное село предков — Поздимир.

Генерал посетил Украину в 2016-м

Был рад посетить Поздимир, где жили мои предки. Спасибо Вам!
– писал Винник в сети Twitter.

Он также посетил церковь, которую помогли построить его родные.

 

Директор сельской школы тогда передал Виннику несколько документов из истории его семьи.

Но не селом единым. Кроме визита в родные места, генерал в том же 2016-м также встретился с начальником Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Павлом Ткачуком и канадскими военнослужащими, которые проходят службу в Украине в рамках тренировочной миссии UNIFIER.

Признали как украинца

В 2017-м Винник похвастался наградой Hetman Executive Award, которую получил от украинской общины канадской провинции Альберта.

Высокая честь получить ее,
– писал он в Twitter.

 

 

Еще бы! Эта награда ежегодно вручается выдающимся украинцам Альберты за значительные волонтерские достижения.

Значение его назначения для Украины

Не секрет, что назначение Винника стало наивысшим достижением украинских канадцев в Сухопутных войсках Канады. Он – единственный украинец который командовал Сухопутными войсками!

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В то же время, по меньшей мере три члена украинской общины получали старшее генеральское звание в канадских военно-воздушных силах. К слову, канадское министерство иностранных дел также возглавляет украинка по происхождению – Христя Фриланд.

Автор: Екатерина Петренко
Теги: Новости Украины Публикации Статьи Знай наших! Канада
Источник: 24 канал
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