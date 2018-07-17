Кто такой Пол Винник и почему это важно знать

Этнического украинца Пола Винника 16 июля назначили заместителем главы Генерального штаба обороны Канады.

Журналисты 24 канала подготовили интересные факты из жизни главного командующего канадской армии, чтобы подробнее рассказать о его связи с Украиной.

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Украинское происхождение

Пол (Павел) Фрэнсис Винник родился в 1963-м году в Канаде. Он является внуком украинских эмигрантов.

По словам Посла Канады в Украине Романа Ващука, дед генерала происходил из села Поздимир, что на Львовщине. Перебравшись в Канаду, тот проживал в поселении Стрый, основанном украинскими эмигрантами и названном в честь украинского города Стрый.

Военная карьера

Образование Пол Винник получил в Военном колледже Роял Роадс и Королевском военном колледже Канады. В 1986 году 23-летним вступил в ряды Канадских военных инженеров.

В 1997-м в возрасте 34-х лет стал главнокомандующим 1-го полка боевых инженеров в Эдмонтоне, через 7 лет – командующим 1-й группы тылового обеспечения, еще через 5 — помощником командующего генерала Объединенного временного управления безопасности в Афганистане.

Пол Винник – канадский военный с 1986 года

В 2010 году Винник смог стать командующим Западного округа наземных войск, с 2012 года – заместителем командующего Армии Канады и главой Командования военной разведки Канады. А с июля 2014 года он был главой Военной разведки.

Еще в январе 2016-го объявили, что он должен стать следующим командующим Армии Канады. Его повысили в звании до генерал-лейтенанта. А уже 14 июля 2016-го Пола Винника назначили командующим сухопутных войск Вооруженных сил Канады.

Вчера, 16 июля, Пол Винник стал главным командующим канадской армии, чтобы защищать интересы канадцев в стране и за рубежом.

Посещал ли генерал Украину?

Да. В ноябре 2016-го он нанес визит в Украину. Канадский военный посетил родное село предков — Поздимир.

Генерал посетил Украину в 2016-м

Был рад посетить Поздимир, где жили мои предки. Спасибо Вам!

– писал Винник в сети Twitter.

Он также посетил церковь, которую помогли построить его родные.

J’ai apprécié la visite de #Pozdymyr et #Radzvantsi, lieux où certains de mes ancêtres ont vécu jadis. Дякую Вам. pic.twitter.com/NaftDYnERh — LGen Jean-Marc Lanthier (@Army_Comd) 13 листопада 2016 р.

Директор сельской школы тогда передал Виннику несколько документов из истории его семьи.

Но не селом единым. Кроме визита в родные места, генерал в том же 2016-м также встретился с начальником Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Павлом Ткачуком и канадскими военнослужащими, которые проходят службу в Украине в рамках тренировочной миссии UNIFIER.

Признали как украинца

В 2017-м Винник похвастался наградой Hetman Executive Award, которую получил от украинской общины канадской провинции Альберта.

Высокая честь получить ее,

– писал он в Twitter.

Honoré de recevoir un Prix Hetman 2017 de la collectivité ukraino-canadienne en #Alberta pic.twitter.com/AoFe6GiFkD — LGen Jean-Marc Lanthier (@Army_Comd) 23 жовтня 2017 р.

Еще бы! Эта награда ежегодно вручается выдающимся украинцам Альберты за значительные волонтерские достижения.

Значение его назначения для Украины

Не секрет, что назначение Винника стало наивысшим достижением украинских канадцев в Сухопутных войсках Канады. Он – единственный украинец который командовал Сухопутными войсками!

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В то же время, по меньшей мере три члена украинской общины получали старшее генеральское звание в канадских военно-воздушных силах. К слову, канадское министерство иностранных дел также возглавляет украинка по происхождению – Христя Фриланд.