Хто такий Пол Винник і чому це важливо знати

Етнічного українця Пола Винника 16 липня призначили Заступником голови Генерального штабу оборони Канади.

Журналісти 24 каналу підготували цікаві факти з життя головного командувача канадської армії, щоб детальніше розказати про його зв'язок з Україною.

Читайте також: Уряду Канади запропонували визнати Путіна воєнним злочинцем

Українське походження

Пол (Павло́) Фре́нсіс Ви́нник народився в 1963-му році в Канаді. Він є внуком українських емігрантів.

За словами Посла Канади в Україні Романа Ващука, дід генерала походив зі села Поздимир, що на Львівщині. Перебравшись у Канаду, той проживав у поселенні Стрий, заснованому українськими емігрантами та названому на честь українського міста Стрий.

Військова кар'єра

Освіту Пол Винник отримав у Військовому коледжі Роял Роадс та Королівському військовому коледжі Канади. У 1986 році 23-річним вступив до лав Канадських військових інженерів.

1997-го у віці 34-х років став головнокомандувачем 1-го полку бойових інженерів у Едмонтоні, через 7 років – командувачем 1-ї групи тилового забезпечення, ще через 5 — помічником командуючого генерала Об'єднаного тимчасового управління безпеки в Афганістані.



Пол Винник – канадський військовий з 1986 року

У 2010 році Винник зміг стати командувачем Західного округу наземних військ, з 2012 року – заступником командувача Армії Канади та очільником Командування військової розвідки Канади. А з липня 2014 року він був головою Оборонної розвідки.

Ще у січні 2016-го оголосили, що він має стати наступним командувачем Армії Канади. Його підвищили у званні до генерал-лейтенанта. А вже 14 липня 2016-го Пола Винника призначили командувачем сухопутних військ Збройних сил Канади.

Учора, 16 липня, Пол Винник став головним командувачем канадської армії, щоб захищати інтереси канадців у країні та за кордоном.

Чи відвідував генерал Україну?

Так. У листопаді 2016-го він мав візит до України. Канадський військовий відвідав рідне село предків — Поздимир.



Генерал відвідав Україну у 2016-му

Був радий відвідати Поздимир, де жили мої предки. Дякую Вам!

– писав Винник у мережі Twitter.

Він також відвідав церкву, яку допомогли збудувати його рідні.

J’ai apprécié la visite de #Pozdymyr et #Radzvantsi, lieux où certains de mes ancêtres ont vécu jadis. Дякую Вам. pic.twitter.com/NaftDYnERh — LGen Jean-Marc Lanthier (@Army_Comd) 13 листопада 2016 р.

Директор сільської школи тоді передав Винникові кілька документів із історії його родини.

Але не селом єдиним. Окрім візиту до рідних місць, генерал у тому ж 2016-му також зустрівся із начальником Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павлом Ткачуком та канадськими військовослужбовцями, які проходять службу в Україні у рамках тренувальної місії UNIFIER.

Визнали, як українця

У 2017-му Винник похвалився нагородою Hetman Executive Award, яку отримав від української громади канадської провінції Альберта.

Висока честь її отримати,

– писав він у Twitter.

Honoré de recevoir un Prix Hetman 2017 de la collectivité ukraino-canadienne en #Alberta pic.twitter.com/AoFe6GiFkD — LGen Jean-Marc Lanthier (@Army_Comd) 23 жовтня 2017 р.

Ще б пак! Ця нагорода щорічно вручається видатним українцям Альберти за значні волонтерські досягнення.

Значення його призначення для України

Не секрет, що призначення Винника стало найвищим досягненням українських канадців у Сухопутних військах Канади. Він – єдиний українець що командував Сухопутними військами!

Читайте також: Недостатньо допомагає Україні: опозиція Канади жорстко розкритикувала прем'єра Трюдо

Водночас, щонайменше три члени української громади отримували найстарше генеральське звання у канадських військово-повітряних силах. До слова, канадське міністерство закордонних справ також очолює українка за походженням – Христя Фріланд.