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Хто такий Пол Винник і чому це важливо знати

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Канадський військовий родом із Львівшини
Канадський військовий родом із Львівшини / 24 канал

Етнічного українця Пола Винника 16 липня призначили Заступником голови Генерального штабу оборони Канади.

Журналісти 24 каналу підготували цікаві факти з життя головного командувача канадської армії, щоб детальніше розказати про його зв'язок з Україною. 

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Українське походження

Пол (Павло́) Фре́нсіс Ви́нник народився в 1963-му році в Канаді. Він є внуком українських емігрантів.

За словами Посла Канади в Україні Романа Ващука, дід генерала походив зі села Поздимир, що на Львівщині. Перебравшись у Канаду, той проживав у поселенні Стрий, заснованому українськими емігрантами та названому на честь українського міста Стрий.

Військова кар'єра

Освіту Пол Винник отримав у Військовому коледжі Роял Роадс та Королівському військовому коледжі Канади. У 1986 році 23-річним вступив до лав Канадських військових інженерів. 

1997-го у віці 34-х років став головнокомандувачем 1-го полку бойових інженерів у Едмонтоні, через 7 років – командувачем 1-ї групи тилового забезпечення, ще через 5 — помічником командуючого генерала Об'єднаного тимчасового управління безпеки в Афганістані.


Пол Винник – канадський військовий з 1986 року

У 2010 році Винник зміг стати командувачем Західного округу наземних військ, з 2012 року – заступником командувача Армії Канади та очільником Командування військової розвідки Канади. А з липня 2014 року він був головою Оборонної розвідки.

Ще у січні 2016-го оголосили, що він має стати наступним командувачем Армії Канади. Його підвищили у званні до генерал-лейтенанта. А вже 14 липня 2016-го Пола Винника призначили командувачем сухопутних військ Збройних сил Канади.

Учора, 16 липня, Пол Винник став головним командувачем канадської армії, щоб захищати інтереси канадців у країні та за кордоном.

Чи відвідував генерал Україну?

Так. У листопаді 2016-го він мав візит до України. Канадський військовий відвідав рідне село предків — Поздимир.


Генерал відвідав Україну у 2016-му

Був радий відвідати Поздимир, де жили мої предки. Дякую Вам!
 писав Винник у мережі Twitter.

Він також відвідав церкву, яку допомогли збудувати його рідні.

 

Директор сільської школи тоді передав Винникові кілька документів із історії його родини.

Але не селом єдиним. Окрім візиту до рідних місць, генерал у тому ж 2016-му також зустрівся із начальником Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павлом Ткачуком та канадськими військовослужбовцями, які проходять службу в Україні у рамках тренувальної місії UNIFIER.

Визнали, як українця

У 2017-му Винник похвалився нагородою Hetman Executive Award, яку отримав від української громади канадської провінції Альберта.

Висока честь її отримати,
 писав він у Twitter.

 

 

Ще б пак! Ця нагорода щорічно вручається видатним українцям Альберти за значні волонтерські досягнення.

Значення його призначення для України

Не секрет, що призначення Винника стало найвищим досягненням українських канадців у Сухопутних військах Канади. Він  єдиний українець що командував Сухопутними військами!

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Водночас, щонайменше три члени української громади отримували найстарше генеральське звання у канадських військово-повітряних силах. До слова, канадське міністерство закордонних справ також очолює українка за походженням – Христя Фріланд.

Автор: Катерина Петренко
Теги: Новини України Публікації Статті Канада Знай наших!
Джерело: 24 канал
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