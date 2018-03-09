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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Кто такой Рубан: предатель или миротворец

23:52, 9 марта 1677 Читати новину українською

Владимир Рубан помог многим украинским пленникам вернуться с оккупированной территории домой. По крайней мере так об этом говорят сами освобожденные. Служба безопасности наоборот, неоднократно жаловалась, что так называемый переговорщик срывает процесс обмена и более того зарабатывает на пленниках.

Владимир Рубан родился в городе Алматы, в семье офицера и по фамилии Гарбузюк. Школу закончил в Киеве, служил летчиком в Коломые. Уволен в запас в звании старшего лейтенанта.

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В 2013 году Владимир Рубан – один из партнеров Виктора Медведчука по организации движения "Украинский выбор". Движение откровенно пророссийское, но для Рубана это не удивительно, потому что раньше он был владельцем издательства "Киевская Русь". Там печатали книги, которые спонсировались из России. "Воссоединение Руси" и "Страноведение. Россия" потом активно распространялись на востоке Украины в русскоязычных школах.

В июне того же года Владимир Рубан захотел в свободное плавание и создал организацию "Офицерский корпус". До Революции Достоинства, еще почти полгода. Но организация агитировала против евроинтеграции, а когда люди вышли на Майдан, то откровенно осуждала активистов. В декабре 2013 года резко изменила приврженность и записалась в Самооборону Майдана.

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Уже в 2014 году Владимир Рубан по собственной инициативе начал освобождать украинских военных из плена самопровозглашенных псевдореспублик. К тому же, Владимир неоднократно высказывал приверженность псевдовласти оккупированных территорий и постоянно повторял: мол, именно Киев постоянно срывает обмен.

Стоит отметить, что именно с Владимиром Рубаном Надежда Савченко в феврале 2017 года посещала оккупированный Донецк. Также 27 февраля Владимира задержали на КПВВ "Марьинка" и запретили проезд. Тогда, в справке для СБУ целью для поездки на оккупированные территории он отметил – уход за квартирой тещи. А прессе сообщал: своим решением СБУ сорвали очередной обмен пленными. Именно с этого времени Рубан стал официально невъездным в ОРДЛО.

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали при перевозке большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе.

Теги: Новости Украины СБУ Новости политики Владимир Рубан
Источник: 24 Канал
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