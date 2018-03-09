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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Хто такий Рубан: зрадник чи миротворець

23:42, 9 березня 2236 Читать новость на русском

Володимир Рубан допоміг багатьом українським бранцям повернутися з окупованої території додому. Принаймні так про це кажуть самі звільнені. Служба безпеки неодноразово навпаки скаржилася, що так званий переговірник зриває процес обміну і більше того заробляє на бранцях.

Володимир Рубан народився в місті Алмати, у родині офіцера та на прізвище Гарбузюк. Школу закінчив у Києві, служив льотчиком у Коломиї. Звільнений в запас у званні старшого лейтенанта.

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У 2013 році Володимир Рубан – один із партнерів Віктора Медведчука в організації руху "Український вибір". Рух відверто проросійський, та для Рубана це не дивно, бо раніше він був власником видавництва "Київская Русь". Там друкували книжки, які спонсорувались із Росії. "Воссоединение Руси" та "Страноведение. Россия" потім активно розповсюджувались на сході України в російськомовних школах.

В червні того ж року Володимир Рубан захотів у вільне плавання та створив організацію "Офіцерський корпус". До Революції Гідності, ще майже півроку. Та організація агітувала проти Євроінтеграції, а коли люди вийшли на Майдан, то відверто засуджувала активістів. В грудні 2013 різко змінила прихильність та записалась до Самооборони Майдану.

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Вже у 2014 році Володимир Рубан за власною ініціативою почав визволяти український військових із полону самопроголошених псевдореспублік. До того ж, Володимир неодноразово висловлював прихильність до псевдовлади окупованих територій та постійно повторював: мовляв, саме Київ постійно зриває обмін.

Варто зазначити, що саме з Володимиром Рубаном Надія Савченко у лютому 2017 року відвідувала окупований Донецьк. Також 27 лютого Володимира затримали на КПВВ "Мар'їнка і заборонили проїзд. Тоді, у довідці для СБУ метою для поїздки на окуповані території він зазначив – догляд за квартирою тещі. А пресі повідомляв: своїм рішенням СБУ зірвали черговий обмін полоненими. Саме з того часу Рубан став офіційно нев'їздним до ОРДЛО.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі.

Теги: Новини України СБУ Новини політики Володимир Рубан
Джерело: 24 Канал
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