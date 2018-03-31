Кто в Европе не любит евреев, или Чем может гордиться Украина

Так уж получилось, что именно под еврейскую Пасху известный американский социологический институт Pew Research Center опубликовал результаты очередного исследования, посвященного распространению бытового антисемитизма в странах Центральной и Восточной Европы.

Исследователи центра поставили для жителей европейских стран два вопроса. Первое – хотите ли вы, чтобы евреи были вашими согражданами? Второе – хотите ли вы, чтобы евреи были членами вашей семьи?

Читайте также: Быть или не быть "исламизации" Европы, или Три иммиграционных сценария для ЕС

На первом месте в этом своеобразном антирейтинге оказалась Армения: 32% армян не считают, что евреи имеют право быть гражданами их страны, а еще больше – 43% – ни в коем случае не хотели бы видеть еврея членом своей семьи. А вот Украина, наоборот – заняла в этом списке последнее место. Лишь 5% украинцев отказывают евреям в праве быть украинскими гражданами и примерно столько же не желали бы принимать евреев в семью. То есть, получается, что Украина является наименее антисемитским государством в Европе.

Не странно ли это слышать тем, кто привык думать об украинце, как о "естественном антисемите"? Не является ли это достойным ответом постоянному бреду со стороны "гибридного соседа" о страшных еврейских погромах в Украине? Сосед, у которого, как оказывается, всегда есть деньги на "материальную поддержку" групп каких-то бандитов, которые ночью разоряют польские памятники и рисуют свастики на стенах синагог. Напоминаю, что за последние полгода СБУ разоблачила и задержала уже три подобных "клуба по интересам".

Примером лояльного отношения к хасидам и их традициям в Украине являются громкие празднования Еврейского нового года в Умани

Кстати, у самого этого соседа, по данным PEW Center, дела с бытовым антисемитизмом значительно хуже, чем в украинцев: 14% россиян считают, что евреи не имеют права на российское гражданство, а не хотят видеть евреев в собственной семье аж 40% жителей РФ. Недалеко от России убежала Беларусь, Грузия и Молдова – 13% "бытовых" антисемитов в каждой стране.

С другой стороны, западный сосед Украины, Польша, показала похожие на россиян результаты опроса: 18% поляков не желают, чтобы евреи были их согражданами, а 30% – чтобы евреи были их родственниками.

Читайте также: Где больше всего хотят работать украинцы: обнародовали интересный рейтинг

Впрочем, лидерами Евросоюза в спортивной дисциплине "бытовой антисемитизм" стали все же не поляки. Наибольшие показатели оказались в Румынии (22%) и Литвы (23%). Наименьшие же показатели среди стран-членов ЕС в Болгарии и Латвии 7% и 9% соответственно. Исследователи Pew Research отмечают, что результаты опросов показывают: с точки зрения бытового антисемитизма нет большой разницы между странами православных конфессий и странами, где преобладают католическая или протестантские конфессии. То есть, "ноги" у этого явления растут не из христианства как такового.

14% россиян являются "государственными" антисемитами, а как насчет самого Путина?

Кроме того, по результатам исследования становится понятно, что евреи пока не являются лидерами "общественной ненависти" европейцев. Их опережают цыгане и, конечно же, мусульмане – последние являются безоговорочными "победителями" этих печальных "соревнований". 41% рядовых европейцев не хочет видеть мусульман своими согражданами (30% – против цыган), 43% не хотели бы иметь соседей-мусульман (для цыган этот показатель составляет 38%) и почти 55% не хотят родниться с мусульманами (49% – с цыганами).

Правда, в прошлом году этот же институт обнародовал результаты другого исследования, из которого следует, что наиболее преследуемыми по религиозному принципу в мире лицами являются вовсе не евреи, а ... христиане. Они подвергаются тем или иным видам дискриминации по религиозным убеждениям в 102-х из 198 странах мира (для сравнения – мусульмане подвергаются преследованиям из-за своей религии в 99 странах, а евреи – в 77). Но это уже касается не бытовой, а государственной ксенофобии. Мусульман и евреев дискриминируют, так сказать, не скопом, а поодиночке.

В целом же, самыми ксенофобными странами мира, по результатам этого исследования, является Бирма, Египет, Индонезия, Пакистан и Россия. Именно в этих государствах правительства и общество оказывают на религиозные меньшинства просто-таки огромное давление. В то же время Китай является страной с самым рестриктивным государственным регулированием религиозных дел, а Индия – наоборот, страной с самым враждебным общественным отношением к религиозным меньшинствам в мире. Не обошлось и без критики в адрес США.

В Соединенных Штатах почти невозможно без проблем построить новую церковь или мечеть,

– отмечает один из исследователей Pew Center Питер Хенне.

Что ж, конечно, утешаться тем, что уровень бытового антисемитизма в Украине является наименьшим в Европе, было бы странно: в конце концов, отсутствие ксенофобии или ее малый процент – это нормально, это не что-то выдающееся. Однако, если уж украинцев признали "самыми нормальными" хотя бы в этой категории – вероятно, это все же является поводом радоваться.

С наступающим Пасхой, соотечественники!

Читайте также: Мудрість євреїв: власна земля та власна воля – це значно цінніша річ, ніж вечеря в тюрмі