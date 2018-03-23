Кто возглавит партию Савченко: названо имя

Пока Надежда Савченко будет находиться в СИЗО, ее партию "Общественно-политическая платформа" будет возглавлять младшая сестра Вера.

Об этом заявила Вера Савченко под зданием Шевченковского районного суда Киева, где ее сестре выбирали меру пресечения.

"Пока Надежда будет находиться в СИЗО, я буду возглавлять ее партию", – сказала сестра Вера.

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Вера Савченко также заявила, что уверена – прокуратура будет делать все, чтобы ее сестра Надежда пробыла в СИЗО как можно дольше.

Сейчас они посадят ее на два месяца, далее – будет еще на два, затем – на восемь. Я это все уже проходила в России,

– отметила Вера.

Кроме того, она добавила, что после задержания нардепа, в их мамы резко ухудшилось состояние здоровья.

"Она чувствует себя еще хуже, чем вчера. Тем более завтра (24 марта – "24") у нее день рождения – 80 лет. Это человек уже преклонного возраста, поэтому, конечно, ей трудно это переживать, в плане здоровья", – добавила Вера.

23 марта Надежду Савченко арестовали на два месяца. Такое решение принял Шевченковский районный суд города Киева.



Ее подозревают в сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева и госпереворота.