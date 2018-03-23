Хто очолить партію Савченко: названо ім'я
Поки Надія Савченко перебуватиме у СІЗО, її партію "Громадсько-політична платформа" очолюватиме молодша сестра Віра.
Про це заявила Віра Савченко під будівлею Шевченківського районного суду Києва, де її сестрі обирали запобіжний захід.
"Поки Надія перебуватиме у СІЗО, я очолюватиму її партію", – сказала сестра Віра.
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Віра Савченко також заявила, що переконана – прокуратура робитиме все, аби її сестра Надія пробула у СІЗО якомога довше.
Зараз вони посадять її на два місяці, далі – буде ще на два, згодом – на вісім. Я це все вже проходила в Росії,
– наголосила Віра.
Окрім того вона додала, що після затримання нардепа, у їхньої мами різко погіршився стан здоров'я.
"Вона почувається ще гірше, ніж учора. Тим більше, завтра (24 березня, – "24") у неї день народження – 80 років. Це людина уже похилого віку, тож, звичайно, їй важко це переживати, у плані здоров'я", – додала Віра.
23 березня Надію Савченко арештували на два місяці. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд міста Києва.
Її підозрюють у змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва та держперевороту.