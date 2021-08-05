Поваленные дорожные знаки и побитые автомобили: Кубань накрыло крупным градом – видео

Град с дождем и порывистый ветер накрыли Кубань. Больше всего от непогоды пострадал Лабинский район.

Очевидцы рассказали, что град имел размер примерно как фасоль. Дождь был таким обильным, что покрыл дороги и поля как снег. Фото и видео погоды опубликовали пользователи социальных сетей.

Важно Прогноз погоды на 6 августа: в Украине снова грозы, но будет жара до +35

Последствия непогоды в Кубани

По словам руководительницы Чамликского поселения Инны Кононовой, пострадали поля, в частности кукуруза и подсолнухи. В то же время пока убытки еще не оценили.

Кроме этого, ураганный ветер повалил деревья. Град сбил с них листья. А также – повалил несколько дорожных знаков. Из-за непогоды коммунальные службы даже вывели на дороги снегоуборочную технику.

По информации пресс-службы краевого управления Министерства внутренних дел России, граждане не обращались касательно поврежденных домов.

Сильный град охватил Кубань: смотрите видео