Очевидці розповіли, що град мав розмір приблизно як квасолина. Дощ був таким рясним, що покрив дороги і поля як сніг. Фото і відео погоди опублікували користувачі соціальних мереж.

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Наслідки негоди в Кубані

За словами очільниці Чамликського поселення Інни Кононової, постраждали поля, зокрема кукурудза і соняшники. Водночас наразі збитки ще не оцінили.

Окрім цього, ураганний вітер повалив дерева. Град збив з них листя. А також – повалив кілька дорожніх знаків. Через негоду комунальні служби навіть вивели на дороги снігоприбиральну техніку.

За інформацією пресслужби крайового управління Міністерства внутрішніх справ Росії, громадяни не звертались щодо пошкоджених будинків.

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