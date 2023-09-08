Угрожает пожизненное: на Кубе арестовали 17 лиц, причастных к вербовке на войну на стороне РФ

Накануне стало известно, что Россия вербовала кубинцев, чтобы они участвовали в войне против Украины. Вскоре сообщили, что на Кубе арестовали причастных к вербовке.

Власти Кубы отчитались, что им удалось арестовать 17 человек. Их обвиняют в торговле людьми и вербовке молодых кубинцев на войну против Украины на стороне России.

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Что известно о вербовщиках

"В результате расследований арестовано 17 человек, среди них внутренний организатор этой деятельности", – заявил поздно вечером Сезар Родригес, полковник Министерства внутренних дел Кубы.

Он не называл имена арестованных. В то же время сказал, что лидер группировки полагался на двух человек, проживающих на острове. Они непосредственно занимались вербовкой кубинцев для участия в войне на стороне России за денежное вознаграждение.

По словам прокурора Кубы Хосе Луиса Рееса, фигуранты дела могут быть жестоко наказаны: от 30 лет до пожизненного заключения или даже смертной казни. Все зависит от тяжести и типа преступлений, варьирующихся от торговли людьми, участия в боевых действиях в роли наемников, а также враждебных действий против иностранного государства.

Обратим внимание, что Куба отмечает, что не участвует в войне против Украины. В стране также исключают, что ее граждане поехали наемниками в наше государство, чтобы воевать против него.

У России крепкие связи с Кубой

Следует понимать, что у России и Кубы крепкие политические связи. Страна-агрессор уже давно считается важным пунктом назначения для кубинцев. Речь идет о тех, кто ищет спасения от экономической стагнации у себя на родине.

Кроме того Владимир Путин в 2022 году подписал указ. Согласно ему, иностранцы, присоединяющиеся в ряды вооруженных сил России, по ускоренной процедуре получают гражданство страны-агрессора.

Кстати, очень забавно о вербовке кубинцев рассказывают другие СМИ. Так, испаноязычный телеканал America TeVe решил сделать эффектный фон для своего ведущего. На нем можно увидеть военных страны-агрессора. У одного из них патч "Боевой бомж". Красноречивее и не скажешь.



Тему вербовки на Кубе проиллюстрировали "Боевыми бомжами" / Скриншот с видео