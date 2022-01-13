На Кубе и Венесуэле: Россия может разместить военную инфраструктуру поближе к США
Источник:24 канал
В российском МИД уже продумывают шаги для дальнейших действий в случае провала переговоров по "гарантиям безопасности". Например, среди вариантов уже есть размещение военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле.
В Кремле считают, что принятие такого решения зависит от США. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков в интервью одному из росСМИ.
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Рябков говорит о "провокациях"
Сергей Рябков традиционно заявил о "провокациях" в сторону России. По словам дипломата, если якобы на Москву будут оказывать давление, она "будет вынуждена" разместить военную инфраструктуру в лояльных странах Латинской Америки.
Я не хочу ничего ни подтверждать, ни опровергать. Все зависит от действий американских коллег. Президент России многократно высказывался, в том числе и на эту тему: какие могут быть меры, например, по линии российского военно-морского флота, если дело пойдет совсем в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного давления на нас,
– заявил Рябков.
Заместитель главы МИД России убеждает, что Кремль якобы не желает роста напряжения в отношениях с США. Именно поэтому, по его словам, дипломаты пытаются договориться.
Переговоры относительно "гарантий безопасности": главное
- В декабре 2021 года в российском МИД опубликовали документ с "гарантиями безопасности", которых Кремль требовал от Запада. Среди пунктов – нерасширение НАТО и запрет Украине стать членом Альянса.
- В январе 2022 года состоялся ряд переговоров относительно этого документа. В частности, 10 января в Женеве встретились представители США и России.
- В Брюсселе 12 января прошли переговоры с Россией. Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что условия нерасширения НАТО не примет.
- 13 января переговоры с Россией прошли в ОБСЕ.
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