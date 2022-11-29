У Кубракова будет новая должность

Главой объединенного ведомства, вероятно, станет Алексей Кубраков. Сейчас он министр инфраструктуры.

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У нас на этой неделе появится еще один вице-премьер, который будет отвечать за инфраструктуру и региональное развитие. Соответственно объединит Министерство инфраструктуры и Министерство регионального развития,

– сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, новым вице-премьером станет Кубраков.

Кстати, Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий, возглавляемое Ириной Верещуком, остается без изменений.

Обратите внимание! 17 ноября президент Владимир Зеленский расширил состав Ставки верховного главнокомандующего. Теперь участие в важных заседаниях высшего военного руководства Украины будет принимать и Кубраков.

Отметим, что министром инфраструктуры Кубракова назначили в мае 2021 года. До этого он занимал должность главы "Укравтодора". В сентябре 2022 года чиновник вошел в список "Лидеров" рейтинга TIME100 Next. Кстати, в этот рейтинг попали еще 2 украинца – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и математик Марина Вязовская.

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