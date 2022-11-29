У Кубракова буде нова посада

Очільником об'єднаного відомства, ймовірно, стане Олексій Кубраков. Зараз він є міністром інфраструктури.

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У нас на цьому тижні з'явиться ще один віцепрем'єр, який буде відповідати за інфраструктуру та регіональний розвиток. Відповідно об'єднає Міністерство інфраструктури та Міністерство регіонального розвитку,

– повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, новим віцепрем'єром стане Кубраков.

До речі, Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, яке очолює Ірина Верещук, залишається без змін.

Зверніть увагу! 17 листопада президент Володимир Зеленський розширив склад Ставки верховного головнокомандувача. Тепер участь у важливих засіданнях найвищого військового керівництва України братиме й Кубраков.

Зауважимо, міністром інфраструктури Кубракова призначили у травні 2021 року. До того він обіймав посаду голови "Укравтодору". У вересні 2022 року урядовець увійшов до списку "Лідерів" рейтингу TIME100 Next. До речі, у цей рейтинг потрапили ще 2 українців – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та математик Марина В'язовська.

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