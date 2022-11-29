У Кубракова буде нова посада
Очільником об'єднаного відомства, ймовірно, стане Олексій Кубраков. Зараз він є міністром інфраструктури.
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У нас на цьому тижні з'явиться ще один віцепрем'єр, який буде відповідати за інфраструктуру та регіональний розвиток. Відповідно об'єднає Міністерство інфраструктури та Міністерство регіонального розвитку,
– повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За його словами, новим віцепрем'єром стане Кубраков.
До речі, Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, яке очолює Ірина Верещук, залишається без змін.
Зауважимо, міністром інфраструктури Кубракова призначили у травні 2021 року. До того він обіймав посаду голови "Укравтодору". У вересні 2022 року урядовець увійшов до списку "Лідерів" рейтингу TIME100 Next. До речі, у цей рейтинг потрапили ще 2 українців – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та математик Марина В'язовська.
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