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      Кучма обратился к Зеленскому

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      Кучма обратился к Зеленскому
      Кучма обратился к Зеленскому / Фото из открытых источников

      Второй Президент Украины Леонид Кучма дал несколько советов Владимиру Зеленскому. Кучма уверен, что под руководством президента Зеленского будет создана профессиональная команда.

      В общем Леонид Кучма посоветовал главе государства больше действовать и меньше говорить, пишет "Интерфакс-Украина".

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      Кучма считает, что команда Зеленского должна видеть и выполнять те вещи, которые обещала.

      По его словам, будет хорошо, если новоизбранный президент не будет "мастером на все руки", в отличие от своего предшественника Петра Порошенко. Леонид Кучма считает, что Петр Порошенко пытался "за всех свои вопросы решать", потому что он накануне был министром иностранных дел, начальником в банке и министром экономики.

      Мы послушали о его (Зеленского ред. 24 канал) первых шагах – верной дорогой, как раньше говорили, идете, товарищи. Так что дай Бог ему на этом пути успеха. Я знаю этого человека, его главные достоинства он честный и порядочный, чего нам сегодня крайне не хватает,
      отметил Кучма.

      Относительно советов о мире в Украине, то Кучма сказал так: "Все проблемы войны и мира – в руках одного человека, господина Путина. Какие бы со своей стороны мы не давали контрпредложения – все в тумане, ведь идти на компромисс, подняв руки, думаю, это не устроит Украину".

      Леонид Кучма добавил, что если "так будет", Владимир Зеленский долго не проработает – "по политическим мотивам".

      Сегодня со стороны Российской Федерации пока один язык – ультиматум, другого, к сожалению, нет,
      сказал Леонид Кучма.

      20 мая Владимир Зеленский официально стал Президентом Украины. Коротко о том, как состоялась инаугурация – читайте в нашем материале по ссылке.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Леонид Кучма
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