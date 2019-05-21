Кучма обратился к Зеленскому

Второй Президент Украины Леонид Кучма дал несколько советов Владимиру Зеленскому. Кучма уверен, что под руководством президента Зеленского будет создана профессиональная команда.

В общем Леонид Кучма посоветовал главе государства больше действовать и меньше говорить, пишет "Интерфакс-Украина".

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Кучма считает, что команда Зеленского должна видеть и выполнять те вещи, которые обещала.

По его словам, будет хорошо, если новоизбранный президент не будет "мастером на все руки", в отличие от своего предшественника Петра Порошенко. Леонид Кучма считает, что Петр Порошенко пытался "за всех свои вопросы решать", потому что он накануне был министром иностранных дел, начальником в банке и министром экономики.

Мы послушали о его (Зеленского – ред. 24 канал) первых шагах – верной дорогой, как раньше говорили, идете, товарищи. Так что дай Бог ему на этом пути успеха. Я знаю этого человека, его главные достоинства – он честный и порядочный, чего нам сегодня крайне не хватает,

– отметил Кучма.

Относительно советов о мире в Украине, то Кучма сказал так: "Все проблемы войны и мира – в руках одного человека, господина Путина. Какие бы со своей стороны мы не давали контрпредложения – все в тумане, ведь идти на компромисс, подняв руки, думаю, это не устроит Украину".

Леонид Кучма добавил, что если "так будет", Владимир Зеленский долго не проработает – "по политическим мотивам".

Сегодня со стороны Российской Федерации пока один язык – ультиматум, другого, к сожалению, нет,

– сказал Леонид Кучма.

20 мая Владимир Зеленский официально стал Президентом Украины. Коротко о том, как состоялась инаугурация – читайте в нашем материале по ссылке.