Кучма звернувся до Зеленського

Другий Президент України Леонід Кучма дав декілька порад Володимиру Зеленському. Кучма впевнений, що під керівництвом президента Зеленського буде створена професійна команда.

Загалом Леонід Кучма порадив главі держави більше діяти і менше говорити, пише "Інтерфакс-Україна".

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Кучма вважає, що команда Зеленського має бачити і виконувати ті речі, які обіцяла.

За його словами, буде добре, якщо новообраний президент не буде "майстром на всі руки", на відміну від свого попередника Петра Порошенка. Леонід Кучма вважає, що Петро Порошенко намагався "за всіх свої питання вирішувати", бо він напередодні був міністром закордонних справ, начальником в банку та міністром економіки.

Ми послухали про його ( Зеленського – ред. 24 канал) перші кроки – вірною дорогою, як раніше говорили, йдете, товариші. Так що дай Бог йому на цьому шляху успіху. Я знаю цю людину, його головні чесноти – він чесний і порядний, чого нам сьогодні вкрай не вистачає,

– зазначив Кучма.

Щодо поради про мир в Україні, то Кучма сказав так: "Всі проблеми війни і миру - в руках однієї людини, пана Путіна. Які б зі свого боку ми не давали контрпропозиції – все в тумані, адже йти на компроміс, піднявши руки, думаю, це не влаштує Україну".

Леонід Кучма додав, що якщо "так буде", то Володимир Зеленський довго не пропрацює – "з політичних мотивів".

Сьогодні з боку Російської Федерації поки одна мова – ультиматум, іншої, на жаль, немає,

– сказав Леонід Кучма.

20 травня Володимир Зеленський офіційно став Президентом України. Коротко про те, як відбулася інавгурація – читайте у нашому матеріалі за посиланням.