Советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро продемонстрировал, куда могут достать ракеты. К примеру, долететь они могут даже до Крыма.
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Достанут ли ракеты в Россию
Так, эти ракеты достанут в тыловые районы России, а также могут поразить любой объект на юге, юго-востоке и юго-западе Беларуси. Правда, Украина не атакует другие государства, а только защищает свои территории.
Куда достанут ракеты / Фото с твиттера Пола Массаро
Все российские военные позиции сейчас находятся в зоне поражения. Керченский мост в зоне поражения. Российские линии поставок придется переместить еще дальше,
– сказал политик.
По словам Массаро, Storm Shadows действительно является оружием для победы в войне.
Крымский мост в зоне поражения / Фото с твиттера Пола Массаро
Что известно о Storm Shadow
- Эти крылатые ракеты большой дальности разрабатывали Великобритания и Франция. Дальность Storm Shadow – более 250 км. Ее запускают с воздуха.
- Эксперты утверждают, что это "оружие глубокого удара", поскольку оно оснащено усовершенствованной навигационной системой для обеспечения точности.