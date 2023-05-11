Советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро продемонстрировал, куда могут достать ракеты. К примеру, долететь они могут даже до Крыма.

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Достанут ли ракеты в Россию

Так, эти ракеты достанут в тыловые районы России, а также могут поразить любой объект на юге, юго-востоке и юго-западе Беларуси. Правда, Украина не атакует другие государства, а только защищает свои территории.



Куда достанут ракеты / Фото с твиттера Пола Массаро

Все российские военные позиции сейчас находятся в зоне поражения. Керченский мост в зоне поражения. Российские линии поставок придется переместить еще дальше,

– сказал политик.

По словам Массаро, Storm Shadows действительно является оружием для победы в войне.



Крымский мост в зоне поражения / Фото с твиттера Пола Массаро

Что известно о Storm Shadow