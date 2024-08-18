Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала отметил, что россиянам не хватает войск, чтобы попытаться нивелировать наше движение в Курской области.

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Куда движутся ВСУ на Курщине

Полковник запаса считает, что Силы обороны будут "отрезать" кусок Курской области по реке Сейм, левый берег которой мы можем контролировать. В связи с этим там уничтожаются мосты.

Сейм "прикроет" от российских войск, сколько бы их там не было,

– сказал Свитан.

Ведь, по его словам, это довольно широкая и быстрая река, которая создает определенный механизм оборонительных сооружений, которые будут внесены в общую систему фортификаций. Поэтому к реке нужно привязываться, ведь там большие горизонтальные берега.

Военный эксперт добавил, что наше движение происходит по 3 направлениям к Сейму – в сторону Рыльска, Курчатова и Курска.

Сколько сил не хватает России на Курщине

Свитан отметил, что со стороны Украины, судя по информации, имеющейся в свободном доступе, в операции на Курщине участвуют около 10 тысяч военных или чуть больше. Конечно, есть еще определенная поддержка с нашей территории.

По его словам, с военной точки зрения россиянам сейчас удобно размещать свои основные силы по правому берегу Сейма. То есть прикрывать города Курск, Курчатов, Льгов, Рыльск.

Чтобы нивелировать наше движение или остановить нас на Сейме, им надо около 45 тысяч террористов,

– отметил полковник запаса.

Столько, добавил он, россиянам негде взять, кроме как снять с восточного фронта, возможно, с части Херсонского и Запорожского направлений. Поэтому все зависит от решения противника, когда и в каком количестве он перебросит войска. Сейчас им не хватает сил.