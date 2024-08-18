Кроме этого, боевые действия на территории России заставляют российских воинов передислоцировать силы из других мест на театре действий и усложняют логистику. Об этом отметили аналитики Института изучения войны.

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В ISW объяснили, к чему приведет операция на Курщине

Аналитики пишут, что украинские официальные лица публично заявили, что Киев не заинтересован в удержании территории в Курской области в долгосрочной перспективе и стремится частично защитить себя от российских ударов.

Операция ВСУ в Курской области уже создала оперативное и стратегическое давление на российские силы. В ISW отмечают, что следующие фазы боевых действий в России, вероятно, создадут еще большее давление на кремлевского диктатора Владимира Путина и российскую армию.

Там отметили, что Россия перебросила резервы в Курскую область, которые она намеревалась привлечь для проведения наступательных операций на востоке Украины в течение ближайших месяцев.

Передислокация российских войск и выделение элементов оперативных резервов позволили войскам России замедлить быстрые украинские успехи в Курской области и начать сдерживать масштабы продвижения.

Однако, как отметили эксперты, сдерживание является лишь первым и, вероятно, наименее ресурсоемким этапом российского ответа в Курской области.

"Путин и Кремль почти наверняка попытаются вернуть себе территорию в Курской области, которую захватили украинские войска, поскольку операция станет стратегическим ударом по многолетним усилиям Путина укрепить наследие российской стабильности, безопасности и геополитическое возрождение", – написали в Институте изучения войны.

В обзоре ISW отметили, что операция Украины на Курщине также заставила Путина принять решение о долгосрочных стратегических потребностях защиты тысячекилометровой международной границы с северо-востоком Украины.

Там добавили, что Путин, вероятно, прикажет российскому военному командованию рассмотреть потребности в живой силе и материальных средствах для защиты международной границы. Российским военным придется рассмотреть потребности в живой силе и материальных средствах для защиты международной границы в рамках своего плана кампании по всему театру боевых действий, что наложит долгосрочные ограничения на оперативное планирование, с которыми страна-агрессор Россия ранее не сталкивалась.