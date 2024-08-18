Крім цього, бойові дії на території Росії змушують російських вояк передислокувати сили з інших місць на театрі дій та ускладнюють логістику. Про це зазначили аналітики Інституту вивчення війни.

Дивіться також ЗСУ могли знищити ще один міст через Сейм: все про операцію на Курщині

В ISW пояснили, до чого призведе операція на Курщині

Аналітики пишуть, що українські офіційні особи публічно заявили, що Київ не зацікавлений в утриманні території в Курській області у довгостроковій перспективі і прагне частково захистити себе від російських ударів.

Операція ЗСУ у Курській області вже створила оперативний та стратегічний тиск на російські сили. В ISW зазначають, що наступні фази бойових дій у Росії, ймовірно, створять ще більший тиск на кремлівського диктатора Владіміра Путіна та російську армію.

Там зазначили, що Росія перекинула резерви до Курської області, які вона мала намір залучити для проведення наступальних операцій на сході України протягом найближчих місяців.

Передислокація російських військ та виділення елементів оперативних резервів дозволили військам Росії уповільнити швидкі українські успіхи в Курській області і почати стримувати масштаби просування.

Однак, як зазначили експерти, стримування є лише першим і, ймовірно, найменш ресурсомістким етапом російської відповіді у Курській області.

"Путін та Кремль майже напевно спробують повернути собі територію в Курській області, яку захопили українські війська, оскільки операція стане стратегічним ударом по багаторічним зусиллям Путіна зміцнити спадщину російської стабільності, безпеки та геополітичне відродження", – написали в Інституті вивчення війни..

В огляді ISW зазначили, що операція України на Курщині також змусила Путіна ухвалити рішення щодо довгострокових стратегічних потреб захисту тисячокілометрового міжнародного кордону з північним сходом України.

Там додали, що Путін, ймовірно, накаже російському військовому командуванню розглянути потреби у живій силі та матеріальних засобах для захисту міжнародного кордону. Російським військовим доведеться розглянути потреби у живій силі та матеріальних засобах для захисту міжнародного кордону в рамках свого плану кампанії по всьому театру бойових дій, що накладе довгострокові обмеження на оперативне планування, з якими країна-агресорка Росія раніше не стикалася.